Зачем бизнесу нужен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства?

Проверка в реестре малого и среднего бизнеса важна для участия в госзакупках, получения льгот и подтверждения статуса контрагента. Узнайте, как быстро и бесплатно проверить компанию по ИНН или названию

16 июля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGNdj8u

Бизнесмен. Предприниматель. Мужчина / Фото сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи" / amic.ru

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — открытая база данных, по которой можно проверить, относится ли организация или индивидуальный предприниматель к категории МСП. Это может быть важно при участии в закупках, получении мер поддержки, работе с контрагентами и подтверждении права на отдельные льготы или специальные условия.

Как проверить бизнес в реестре МСП?

Проверить сведения можно по ИНН, ОГРН, названию компании или ФИО индивидуального предпринимателя. Для этого используют официальный реестр ФНС, а также сервисы проверки контрагентов. Например, получить данные о компании по ИНН и посмотреть сведения из открытых источников можно через сервис "ЗЧБ" , если нужно быстро оценить статус бизнеса и базовую информацию о контрагенте.

В выписке из реестра обычно указывают наименование компании или ИП, ИНН, категорию субъекта МСП, дату включения, регион, основной вид деятельности и другие открытые сведения. Такая проверка полезна перед заключением договора, участием в тендере или подготовкой документов для банка.

Преимущества нахождения в реестре

Главное преимущество — официальное подтверждение статуса малого или среднего бизнеса. Для компании это может открывать доступ к программам поддержки, льготному финансированию, специальным условиям в закупках и отдельным мерам развития предпринимательства.

Есть и практическое удобство: предпринимателю не нужно каждый раз доказывать статус вручную. При наличии сведений в реестре достаточно предоставить выписку или ссылку на данные.

Есть ли минусы и ограничения?

Само по себе нахождение в реестре не гарантирует надежность компании. Бизнес может быть включен в реестр МСП, но при этом иметь долги, судебные споры, проблемы с отчетностью или признаки финансовых рисков. Поэтому реестр стоит рассматривать как один из элементов проверки, а не как полную оценку контрагента.

Как попасть в реестр МСП?

Отдельное заявление для включения обычно подавать не нужно. ФНС формирует реестр автоматически на основании сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, налоговой отчетности, данных о доходах, численности сотрудников и других установленных показателей.

Чтобы попасть в реестр и сохранить статус, бизнесу важно вовремя сдавать отчетность, корректно отражать доходы, следить за численностью работников и актуальностью регистрационных данных. Вновь созданные компании и ИП также могут появляться в реестре после обновления сведений.

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