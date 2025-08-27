Игры, ярмарка, концерт. Барнаул отметит День города большим праздником "Назад в СССР"
Юбилей столицы края пройдет на улице Мало-Тобольской
27 августа 2025, 15:20, ИА Амител
30 и 31 августа 2025 года Барнаул отметит свой 295-й день рождения. Основные праздничные мероприятия пройдут 30 августа на улице Мало-Тобольской – здесь с 10:00 до 22:00 горожан ждет масштабная программа в стиле советской эпохи "Назад в СССР".
Организаторы обещают путешествие во времени для всей семьи. На улице развернутся тематические фотозоны с атрибутами СССР, пройдут дворовые игры – "резиночки", "классики", "вышибалы".
Для любителей настольных развлечений подготовили зону свободного домино. Также гостей ждут мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка изделий ручной работы в технике макраме и продажа продукции алтайских производителей. В течение дня будут проходить розыгрыши призов.
Особое внимание уделят гастрономической части праздника. В гастрозоне разместят более десяти корнеров с едой: от классических бутербродов с докторской колбасой и пельменей до авторских блюд.
"Гриль Сибирь" представит вкусные сибирские блюда, "Грильница" проведет дегустацию нового меню. Барнаульский молочный комбинат угостит новым сыром "Алтай" и сывороточным напитком. "Гриль №1" попытается установить рекорд Сибири и приготовит 35-метровую шаверму. А на десерт предложат пирожные и халву по советским ГОСТам.
На главной сцене в течение дня будут выступать музыкальные группы и шоу-коллективы. Для гостей прозвучат каверы на советские хиты и современные песни. В программе – Right Night*, Trigger band*, Para slov*, Samy Trio*, барабанное шоу и диджей-сет.
*Right Night ("Райт Найт"); Trigger band ("Триггер бэнд"); Para slov ("Пара слов"); Samy Trio ("Сэми Трио")
Возрастное ограничение 0+
16:37:45 27-08-2025
Если пельменную замутили тогда и "Столичную" должны наливать и бочку с пивом пусть тоже ставят, а то какой-то не полноценный "Назад в СССР".
19:01:31 27-08-2025
Вот так хорошо стали жить, что СССР теперь вспоминаем с настальгией, дожились.
20:54:33 27-08-2025
Гость (19:01:31 27-08-2025) Вот так хорошо стали жить, что СССР теперь вспоминаем с наст... Да не все его вспоминают! Далеко не все. А вот некоторые реально период крепостного парва стали вспоминаить. И что? Может крепостное право восстановим?
11:24:30 28-08-2025
Гость (19:01:31 27-08-2025) Вот так хорошо стали жить, что СССР теперь вспоминаем с наст... Хорошо, когда есть что вспомнить!
22:13:00 27-08-2025
Гость (19:01:31 27-08-2025) Вот так хорошо стали жить, что СССР теперь вспоминаем с наст... Две ошибки в одном слове... Вы аттестат в каком году купили?
23:21:44 27-08-2025
Автоматы с газировкой за 3 копейки будут?
11:35:03 28-08-2025
может пора начать о будущем думать?
11:45:39 28-08-2025
гость (11:35:03 28-08-2025) может пора начать о будущем думать?... Действительно. Надо было назвать "Вперед в СССР"!