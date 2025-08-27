Игры, ярмарка, концерт. Барнаул отметит День города большим праздником "Назад в СССР"

Юбилей столицы края пройдет на улице Мало-Тобольской

27 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Выступление танцевального коллектива / Фото: Дмитрий Лямзин

30 и 31 августа 2025 года Барнаул отметит свой 295-й день рождения. Основные праздничные мероприятия пройдут 30 августа на улице Мало-Тобольской – здесь с 10:00 до 22:00 горожан ждет масштабная программа в стиле советской эпохи "Назад в СССР".

Организаторы обещают путешествие во времени для всей семьи. На улице развернутся тематические фотозоны с атрибутами СССР, пройдут дворовые игры – "резиночки", "классики", "вышибалы".

Для любителей настольных развлечений подготовили зону свободного домино. Также гостей ждут мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка изделий ручной работы в технике макраме и продажа продукции алтайских производителей. В течение дня будут проходить розыгрыши призов.

Праздник на улице Мало-Тобольской / Фото: Дмитрий Лямзин

Особое внимание уделят гастрономической части праздника. В гастрозоне разместят более десяти корнеров с едой: от классических бутербродов с докторской колбасой и пельменей до авторских блюд.

"Гриль Сибирь" представит вкусные сибирские блюда, "Грильница" проведет дегустацию нового меню. Барнаульский молочный комбинат угостит новым сыром "Алтай" и сывороточным напитком. "Гриль №1" попытается установить рекорд Сибири и приготовит 35-метровую шаверму. А на десерт предложат пирожные и халву по советским ГОСТам.

На главной сцене в течение дня будут выступать музыкальные группы и шоу-коллективы. Для гостей прозвучат каверы на советские хиты и современные песни. В программе – Right Night*, Trigger band*, Para slov*, Samy Trio*, барабанное шоу и диджей-сет.

*Right Night ("Райт Найт"); Trigger band ("Триггер бэнд"); Para slov ("Пара слов"); Samy Trio ("Сэми Трио")

Возрастное ограничение 0+