Индекс потребительских цен в Алтайском крае за год вырос на 10,28%

Больше всего в регионе подорожали услуги

16 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Рост индекса потребительских цен в Алтайском крае в июне 2025 года составил 0,17%. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Алтайкрайстат).

Согласно их оценке, за месяц цены на продовольственные товары выросли на 0,4%, на непродовольственные – снизились на 0,2%, а тарифы на услуги увеличились на 0,3%.

Показатель индекса потребительских цен по сравнению с июнем 2024-го вырос на 10,28%, а год к году – на 10,9%. По сравнению с декабрем 2024 года к июню 2025-го индекс вырос на 3,88%.

В частности, ощутимо подорожали продовольственные товары – с учетом овощей, картофеля и фруктов. За январь-июнь 2025 года по сравнению с январем-июнем 2024-го они выросли на 12,68%. Без учета овощей, картофеля и фруктов – на 12,5%. Услуги подорожали за этот период еще сильнее – на 13,48%. Непродовольственные товары – на 7,55%.