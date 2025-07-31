Индия заявила, что будет защищать национальные интересы в ответ на пошлины США

В Нью-Дели приняли к сведению заявление Трампа

31 июля 2025, 06:40, ИА Амител

Флаг Индии / Фото: unsplash.com / Naveed Ahmed

Индия придает первостепенное значение защите своих фермеров и бизнеса и предпримет все необходимые шаги для защиты национальных интересов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Минпромторг страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины в отношении Индии в размере 25% вступят в силу 1 августа. Он обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России", а также является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В результате она будет платить и пошлину, и штраф за это.

"Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов", - подчеркнули в ведомстве. Индийские власти "придают первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса", уточнили в Минпромторге.

В министерстве также отметили, что в Нью-Дели приняли к сведению заявление Трампа о 25-процентных пошлинах для Индии и изучают его последствия для двусторонней торговли.