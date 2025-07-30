Трамп пригрозил ввести тарифы в 25% на импорт из Индии

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, для достижения соглашения потребуются более длительные переговоры

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Индия может столкнуться с тарифами до 25% на экспорт в США, если стороны не заключат торговое соглашение, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает РБК со ссылкой на западные СМИ.

"Они будут платить 25%", — сказал он, добавив, что считает Индию "друзьями". Отвечая на уточняющий вопрос, Трамп подтвердил возможность введения пошлин в диапазоне 20–25%.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, для достижения соглашения потребуются более длительные переговоры.

Ранее Трамп заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине с 50 до 10-12 дней. По его словам, больше "нет смысла ждать". 29 июля он заявил, что дает 10 дней на урегулирование конфликта.