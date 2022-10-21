Как выглядит бюджет Алтайского края на 2023 год перед первым чтением. Инфографика

Бюджет Алтайского края на 2023 год во многом повторяет главный финансовый документ на текущий год. Он всё так же остается социальным (на эти цели пойдёт 69% всех расходов). Пока, правда, нет до конца ясности с объёмом помощи из федерального бюджета, а учитывая, что Алтай продолжает оставаться дотационным регионом (примерно 40% всех доходов), именно этот фактор способен стать определяющим. Тем не менее региональный Минфин уверяет, что все основные социальные обязательства выполнит в полном объёме.

Сейчас перед первым чтением в краевом парламенте доходы краевого бюджета на следующий год составляют 139,8 млрд рублей. Это примерно на 1% меньше, чем в изначальной версии аналогичного документа на 2022 год. Зарплаты бюджетников в 2023 году будут проиндексированы неравномерно: так называемым указным категориям (врачи, учителя, работники культуры) — на 8,7% с 1 января, а остальным — на 5,5% с 1 октября. Скорее всего, на следующий год проиндексируют региональный маткапитал и увеличат некоторые пособия.

Подробнее о ключевых параметрах бюджета-2023 смотрите в инфографике amic.ru.