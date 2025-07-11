Инновация в кадровой аналитике. Что такое DLP система для контроля работы сотрудников

И как она работает

DLP*-система (Data Loss Prevention*) для контроля сотрудников – это программное решение, разработанное для отслеживания действий работников компании. С его помощью можно проводить комплексный анализ рабочего времени каждого человека, а также всех совершаемых им в течение дня операций. Автоматизированный контроль работы сотрудников имеет широкий функционал, простую систему управления и помогает решать задачи, стоящие перед руководством конкретного предприятия.

Функционал

DLP-система для контроля сотрудников умеет проводить:

мониторинг времени нахождения сотрудников на рабочем месте – система фиксирует приходы, уходы, опоздания, ранние уходы и прочие передвижения;

анализ действий сотрудников (мониторинг активности в интернете, включая "посторонние" сайты, соцсети, мессенджеры и прочее);

выявление наиболее эффективных сотрудников путем анализа времени, затрачиваемого на решение поставленных задач;

предотвращение фактов утечки данных или передачи сотрудником конфиденциальной информации (преднамеренно или случайно);

мониторинг электронной почты.

Оценка эффективности работы сотрудников проводится в автоматическом режиме и не требует большого количества времени на проведение анализа. Какие преимущества дает DLP система руководителю и всей компании, расскажем ниже.

Преимущества

Система мониторинга работы сотрудников дает возможность для решения множества задач, включая:

повышение эффективности работы сотрудников – система сама определяет возможные "пробелы", а значит, проблемы решаются оперативно, что положительно сказывается на результатах деятельности не только конкретного работника, но и всей компании;

предотвращение фактов утечки конфиденциальной информации, своевременное выявление нетипичного поведения сотрудников;

повышение уровня вовлеченности сотрудников. Мотивированные работники более результативны, их взаимодействие с клиентами лучше, что в конечном счете увеличивает прибыль компании;

анализ результативности работы конкретного сотрудника или целого отдела, своевременная коррекция поставленных целей, выявление "лидеров" и тех, кому нужно "подтянуться";

упрощение работы HR*-отдела – система контроля помогает быстро выявить нелояльных сотрудников.

Также качественный анализ и учет рабочего времени способствует укреплению конкурентоспособности компании на рынке, причем в долгосрочном периоде. Система контроля может помочь снизить текучесть кадров, сохранить ценных сотрудников, улучшить корпоративную культуру.

*DLP ("ДиЭлПи"); Data Loss Prevention ("Дата Лосс Превеншн"): HR (ЭйчАр)

