Инспектор ДПС ранил водителя выстрелом в голову во время погони в Приангарье

Владелец "Жигулей" пытался сбежать и оказывал сопротивление

03 сентября 2025, 11:26, ИА Амител

В Иркутской области инспектор ДПС ранил водителя во время погони, выстрелив ему в голову. Инцидент произошел в поселке Чунский, где экипаж полиции попытался остановить автомобиль ВАЗ.

Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, на требования через громкоговоритель водитель не реагировал, и задержать машину удалось лишь после погони по нескольким улицам.

По данным МВД, за рулем находился 20-летний молодой человек. Когда его попытались задержать, он хотел скрыться и оказал сопротивление.

«Сотрудник непроизвольно выстрелил и, со слов очевидцев, попал в голову», – пишет Telegram-канал.

Пострадавший доставлен в реанимацию Чунской районной больницы. В региональном управлении МВД начата служебная проверка по факту произошедшего.

