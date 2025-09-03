НОВОСТИПроисшествия

Инспектор ДПС ранил водителя выстрелом в голову во время погони в Приангарье

Владелец "Жигулей" пытался сбежать и оказывал сопротивление

03 сентября 2025, 11:26, ИА Амител

В Иркутской области инспектор ДПС ранил водителя во время погони, выстрелив ему в голову. Инцидент произошел в поселке Чунский, где экипаж полиции попытался остановить автомобиль ВАЗ.

Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, на требования через громкоговоритель водитель не реагировал, и задержать машину удалось лишь после погони по нескольким улицам.

По данным МВД, за рулем находился 20-летний молодой человек. Когда его попытались задержать, он хотел скрыться и оказал сопротивление.

«Сотрудник непроизвольно выстрелил и, со слов очевидцев, попал в голову», – пишет Telegram-канал.

Пострадавший доставлен в реанимацию Чунской районной больницы. В региональном управлении МВД начата служебная проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Махачкале во время полицейской погони от шальной пули погиб сотрудник правоохранительных органов.

Машины ДПС / Фото: amic.ru

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

11:34:59 03-09-2025

Жаль мента. Затаскают теперь до скамьи подсудимых.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:55 03-09-2025

Гость (11:34:59 03-09-2025) Жаль мента. Затаскают теперь до скамьи подсудимых. ... Ага прям затаскают бедного..

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:13 03-09-2025

И правильно сделал, что стрелял. Надеюсь, что правомерно.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:30 03-09-2025

Гость (11:39:13 03-09-2025) И правильно сделал, что стрелял. Надеюсь, что правомерно.... «Сотрудник непроизвольно выстрелил ///// Текст статьи не пробовал читать?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:54 03-09-2025

Менты так то стреляют хорошо 👍
Попадают плохо...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:33 03-09-2025

Гость (12:03:54 03-09-2025) Менты так то стреляют хорошо 👍 Попадают плохо...... ...но этот попал во всех смыслах...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

13:56:13 03-09-2025

А можно попасть в голову и не убить? Ничего себе, крепкая голова...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.

15:43:37 03-09-2025

Задача ДПС оперативно блокировать район, а не гоняться за нарушителем непроизвольно постреливая в голову

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:59 03-09-2025

. (15:43:37 03-09-2025) Задача ДПС оперативно блокировать район, а не гоняться за на... После каждого алкаша блокировать район? А что не область или край?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:07:57 04-09-2025

Гость (16:23:59 03-09-2025) После каждого алкаша блокировать район? А что не область или... нет надо устроить покатушки по улицам,создавая опасность для окружающих! ну если покатушек мало,можно и пострелять в белый свет,может куда нибудь пуля и попадет. за погони нужно наказывать в первую очередь гайцов,а не беглецов. номер машины фиксируется на видео,чего гоняться?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:14 04-09-2025

Гость (07:07:57 04-09-2025) нет надо устроить покатушки по улицам,создавая опасность для... А если он жо этого тебя, болезную , снасильничал, а потом убежал? Или папу твоего задавил? Иои у мамы твоеной машину умыкнул? А чего такого то? Номер же известен.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:09 03-09-2025

А имел он право стрелять?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:25 03-09-2025

Гость (16:32:09 03-09-2025) А имел он право стрелять?... да

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:56:40 04-09-2025

одобряем

  3 Нравится
Ответить
