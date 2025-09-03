Инспектор ДПС ранил водителя выстрелом в голову во время погони в Приангарье
Владелец "Жигулей" пытался сбежать и оказывал сопротивление
03 сентября 2025, 11:26, ИА Амител
В Иркутской области инспектор ДПС ранил водителя во время погони, выстрелив ему в голову. Инцидент произошел в поселке Чунский, где экипаж полиции попытался остановить автомобиль ВАЗ.
Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, на требования через громкоговоритель водитель не реагировал, и задержать машину удалось лишь после погони по нескольким улицам.
По данным МВД, за рулем находился 20-летний молодой человек. Когда его попытались задержать, он хотел скрыться и оказал сопротивление.
«Сотрудник непроизвольно выстрелил и, со слов очевидцев, попал в голову», – пишет Telegram-канал.
Пострадавший доставлен в реанимацию Чунской районной больницы. В региональном управлении МВД начата служебная проверка по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Махачкале во время полицейской погони от шальной пули погиб сотрудник правоохранительных органов.
11:34:59 03-09-2025
Жаль мента. Затаскают теперь до скамьи подсудимых.
12:09:55 03-09-2025
Гость (11:34:59 03-09-2025) Жаль мента. Затаскают теперь до скамьи подсудимых. ... Ага прям затаскают бедного..
11:39:13 03-09-2025
И правильно сделал, что стрелял. Надеюсь, что правомерно.
12:45:30 03-09-2025
Гость (11:39:13 03-09-2025) И правильно сделал, что стрелял. Надеюсь, что правомерно.... «Сотрудник непроизвольно выстрелил ///// Текст статьи не пробовал читать?
12:03:54 03-09-2025
Менты так то стреляют хорошо 👍
Попадают плохо...
15:00:33 03-09-2025
Гость (12:03:54 03-09-2025) Менты так то стреляют хорошо 👍 Попадают плохо...... ...но этот попал во всех смыслах...
13:56:13 03-09-2025
А можно попасть в голову и не убить? Ничего себе, крепкая голова...
15:43:37 03-09-2025
Задача ДПС оперативно блокировать район, а не гоняться за нарушителем непроизвольно постреливая в голову
16:23:59 03-09-2025
. (15:43:37 03-09-2025) Задача ДПС оперативно блокировать район, а не гоняться за на... После каждого алкаша блокировать район? А что не область или край?
07:07:57 04-09-2025
Гость (16:23:59 03-09-2025) После каждого алкаша блокировать район? А что не область или... нет надо устроить покатушки по улицам,создавая опасность для окружающих! ну если покатушек мало,можно и пострелять в белый свет,может куда нибудь пуля и попадет. за погони нужно наказывать в первую очередь гайцов,а не беглецов. номер машины фиксируется на видео,чего гоняться?
10:31:14 04-09-2025
Гость (07:07:57 04-09-2025) нет надо устроить покатушки по улицам,создавая опасность для... А если он жо этого тебя, болезную , снасильничал, а потом убежал? Или папу твоего задавил? Иои у мамы твоеной машину умыкнул? А чего такого то? Номер же известен.
16:32:09 03-09-2025
А имел он право стрелять?
16:43:25 03-09-2025
Гость (16:32:09 03-09-2025) А имел он право стрелять?... да
00:56:40 04-09-2025
одобряем