Сотрудник СТО в Новосибирске угнал машину клиента и пытался скрыться от гаишников

Сотрудники Госавтоинспекции в течение 20 минут пытались догнать водителя

30 июля 2025, 13:30, ИА Амител

Машины ДПС / Фото: amic.ru

23-летний работник станции технического обслуживания в Новосибирске предстанет перед судом за угон автомобиля, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Молодой человек воспользовался служебным положением и взял без разрешения Toyota Mark II, оставленную клиентом для ремонта, чтобы покататься на ней по городу.

Поездка закончилась погоней с инспекторами ДПС, которые попытались остановить угнанную иномарку. Водитель проигнорировал требование сотрудников ГИБДД и в течение 20 минут пытался скрыться, но в итоге был задержан. Во время погони он повредил бампер автомобиля, зацепив бордюр.

Помимо возмещения ущерба владельцу машины в размере 130 тысяч рублей, сибиряку пришлось оплатить восстановление повреждений. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей.

