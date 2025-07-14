Интерактивное ТВ в парк-отеле "Ая" на Алтае установил "Ростелеком"

"ТВ для гостиниц" улучшает качество обслуживания и увеличивает доходность бизнеса

"Ростелеком" предоставил услугу "ТВ для гостиниц" в отели "Югославский" и Alira Palace* гостиничного комплекса "Ая", расположенного в популярной туристической зоне отдыха на "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае.

Цифровые ТВ-каналы и фильмы в HD*-качестве появились в стандартных номерах, студиях и люксах отелей. Федеральный оператор установил ТВ-приставки, которые преобразуют сигнал в цифровой, и подключил их к облачному сервису с помощью локальной сети клиента. Все данные будут храниться в "Публичном облаке" РТК-ЦОД (входит в ИТ-кластер "Ростелекома").

Также специалисты "Ростелекома" интегрировали услугу с внутренней системой 1С-отель клиента. Благодаря этому гостиничный комплекс получил возможность управлять контентом на всех телевизорах через единый интерфейс. Теперь администраторы могут выводить на экраны приветствие, отправлять гостям уведомления и расписания работы зон отдыха.

"ТВ для гостиниц" обеспечивает отельерам доступную и удобную коммуникацию, превращая телевизор в цифровую витрину, в которой клиент наглядно видит все услуги и более активно ими пользуется. Облачное решение при минимальных затратах улучшает качество обслуживания и увеличивает доходность гостиничного бизнеса", – пояснила директор по корпоративному и государственному сегментам Алтайского филиала "Ростелекома" Ольга Курылева.

По словам генерального директора АО "Алира Групп" Натальи Степановой, услуга повысит уровень обслуживания.

"Мы стремимся создать максимальный комфорт для гостей, который сегодня невозможен без цифровых сервисов. Каждый турист после заселения хочет получить быстрый доступ к информации, чтобы продуктивно организовать свой отдых. "ТВ для гостиниц" формирует располагающую атмосферу и заодно снижает нагрузку на персонал. Надеемся на положительные отзывы от наших клиентов и сотрудников", – подчеркнула Наталья Степанова.

"Ростелеком" также планирует установить "ТВ для гостиниц" в 24 виллах парк-отеля "Ая". Подробнее о цифровом сервисе, его стоимости и возможности подключения можно узнать на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 200 30 00.

"ТВ для гостиниц" легко интегрируется с внутренними системами управления гостиницами 1С-Отель, Opera* и Fidelio*, благодаря чему можно отображать на экранах информацию об услугах и специальных предложениях. Сервис поддерживает SmartTV*, DVB C* и ТВ-приставки, обеспечивая доступ к легальному контенту в HD*-качестве.

