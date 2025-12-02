Ипотечный рынок готовится к росту на четверть в 2026 году

Эксперты ожидают восстановление спроса и выравнивание программ

02 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

В следующем году объем ипотечных сделок в России может увеличиться примерно на четверть и достичь около 5,3 трлн рублей. Такой прогноз составили аналитики ВТБ накануне Инвестиционного форума "Россия зовет!". Старший вице-президент банка Алексей Охорзин отметил, что рынок станет более устойчивым: доли государственных и рыночных программ будут сопоставимы.

Восстановление после охлаждения

По мере снижения ключевой ставки ипотечный рынок постепенно возвращается к прежней активности. Эксперты банка ожидают, что к концу 2025 года спрос традиционно усилится, а декабрь станет пиковым месяцем.

Во втором полугодии 2025 года продажи могут достичь примерно 2,7 трлн рублей, что более чем на треть превышает показатели аналогичного периода 2024-го. По итогам всего года ожидается объем около 4,2 трлн рублей.

Что сдерживает рост сейчас

Несмотря на повышение интереса покупателей, рынок ограничивают высокие ставки по обычным ипотекам. Основная нагрузка ложится на госпрограммы – по оценкам специалистов, в 2025 году три четверти всех сделок в стране будут оформлены именно по ним.

Сказывается и действие "накопительного сезона": многие россияне продолжают размещать средства на вкладах под высокий процент, предпочитая получать стабильный доход.

Прогноз на 2026 год

По словам Алексея Охорзина, уже в 2026 году рынок должен ощутить "потепление".

«Продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 трлн рублей. Важно, что после "турбулентности" все снова станет сбалансированным: на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три, как сейчас. При этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок: пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик», – уточнил старший вице-президент банка.

Впрочем, после появления окончательных параметров "семейной ипотеки" и новых правил подтверждения доходов прогноз может быть уточнен.