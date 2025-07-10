Ирина Дубцова выступит в барнаульском ДК "Мотор"

Для фанатов прозвучат главные хиты певицы — "О нем", "Люби меня долго", "Как ты? Где ты?" и другие

10 июля 2025, 08:15, ИА Амител

29 октября 2025 года на сцене ДК "Мотор" в Барнауле состоится долгожданный сольный концерт Ирины Дубцовой. Артистка, песни которой знают наизусть и любят миллионы слушателей, исполнит свои главные хиты и новые композиции.

Ее слушают и любят в разных уголках света, для многих песни Ирины Дубцовой стали разговором по душам о самом важном. Ее творчество понятно и близко каждому, а любовь слушателей уже давно стала безусловной. Артистку отмечали премиями "МУЗ-ТВ", "Золотым граммофоном", называли певицей года RU.TV, многократно награждали на "Песне года" и "Шансон года". Победительница проектов Первого канала "Фабрика звезд 4" и шоу перевоплощений "Точь-в-точь".

29 октября на сцене ДК "Мотор" прозвучат главные хиты певицы – "О нем", "Люби меня долго", "Как ты? Где ты?", "Не целуешь", "Люба – Любовь", "Я люблю тебя до луны", "ФАКТ", "Кому? Зачем?" и другие. Кроме того, Дубцова представит новые композиции.