В Барнауле с юбилейным концертом выступит Татьяна Буланова
Артистка исполнит хиты "Мой ненаглядный", "Не плачь" и многие другие
09 июля 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина 13 октября 2025 года выступит заслуженная артистка Российской Федерации, эстрадная певица Татьяна Буланова, сообщает "Лига-Арт".
"Татьяна Буланова порадует всех поклонников незабываемым большим юбилейным концертом. Ее голос называют одним из самых душевных на российской эстраде, в ее репертуаре огромное количество всенародно любимых хитов, которые мы называем песнями "на все времена" – сказано в анонсе мероприятия.
Артистка исполнит такие хиты, как "Мой ненаглядный", "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой сон", "Ледяное сердце" и другие.
Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Карьеру начала в 1990-м как вокалистка группы "Летний сад", с которой быстро стала популярной. С 1996 года занялась сольным творчеством, выпустив несколько успешных альбомов. За свою карьеру Буланова получила множество музыкальных наград, таких как "Золотой граммофон" и "Шансон года", и продолжает активно выступать и записывать новые песни.
14:14:40 09-07-2025
Мне 22 года и я пойду
14:30:50 09-07-2025
Артем (14:14:40 09-07-2025) Мне 22 года и я пойду... Открой Артем для себя лучше Надежду Кадышеву, к народному фольклору приблизься.
14:35:15 09-07-2025
Артем (14:14:40 09-07-2025) Мне 22 года и я пойду...
мне 60. я не пойду на эту ....ру
14:37:05 09-07-2025
Артем (14:14:40 09-07-2025) Мне 22 года и я пойду... если психика не закаленная - лучше не надо...
14:43:31 09-07-2025
Артем (14:14:40 09-07-2025) Мне 22 года и я пойду... Мамамия - вот дураки.
14:20:24 09-07-2025
Барнаул, плачь.
14:44:34 09-07-2025
Гость (14:20:24 09-07-2025) Барнаул, плачь.... И Печаль свою не прячь...
16:03:30 09-07-2025
Говорят, на концертах Тани Булановой публику специально разогревают. За кулисами режут лук, в зал пускают слезоточивый газ, а по сцене проносят чучело Белого Бима-Черного Уха...
16:26:28 09-07-2025
уровень-масковый лай
08:04:35 10-07-2025
56 лет, а она еще плачет, молодец