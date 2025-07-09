В Барнауле с юбилейным концертом выступит Татьяна Буланова

Артистка исполнит хиты "Мой ненаглядный", "Не плачь" и многие другие

09 июля 2025, 13:30, ИА Амител

Татьяна Буланова / Фото: ligaart.ru

В Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина 13 октября 2025 года выступит заслуженная артистка Российской Федерации, эстрадная певица Татьяна Буланова, сообщает "Лига-Арт".

"Татьяна Буланова порадует всех поклонников незабываемым большим юбилейным концертом. Ее голос называют одним из самых душевных на российской эстраде, в ее репертуаре огромное количество всенародно любимых хитов, которые мы называем песнями "на все времена" – сказано в анонсе мероприятия.

Артистка исполнит такие хиты, как "Мой ненаглядный", "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой сон", "Ледяное сердце" и другие.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Карьеру начала в 1990-м как вокалистка группы "Летний сад", с которой быстро стала популярной. С 1996 года занялась сольным творчеством, выпустив несколько успешных альбомов. За свою карьеру Буланова получила множество музыкальных наград, таких как "Золотой граммофон" и "Шансон года", и продолжает активно выступать и записывать новые песни.