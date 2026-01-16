Историческое событие! ФК "Темп" может стать вторым профессиональным клубом в Барнауле

Руководство ФК подало документы для выступления во Второй лиге!

16 января 2026, 07:00, Вячеслав Кондаков

Руководство ФК "Темп"/Фото: сайт клуба "Темп"

ФК "Темп" подал заявку на участие в первенстве по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б", следует из заявления пресс-службы клуба. Если ее одобрят, то может произойти историческое событие: в Алтайском крае появится второй профессиональный футбольный клуб, к тому же выступать они будут в одном дивизионе. Объясняем, почему это так круто!

Клуб точно получит лицензию?

Пока утверждать стопроцентно нельзя. Однако шансы на это очень большие. В клубе призвали болельщиков ждать официальной информации в ближайшее время.

«Мы рады сообщить, что сегодня соответствующие документы были направлены клубом в Футбольную национальную лигу. На данный момент руководство ведет подготовку к прохождению аттестации. Предвосхищая большое количество вопросов, просим проявить терпение и верить только той информации, которая появляется на официальных ресурсах "Темпа". Обещаем, что по мере появления важных новостей будем немедленно о них сообщать», – говорится в заявлении клуба.

Если все пройдет удачно, то "Темп" будет иметь право участвовать в первенстве по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б" в сезоне 2026 года, так как стал чемпионом зоны Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди команд Третьей лиги в 2025 году.

Где клуб возьмет деньги?

Это интересный вопрос. О планах получить профессиональный статус руководство заявило весной 2025 года. После победы "Темпа" в Третьей лиге в 2024 году руководство клуба решило двигаться в сторону профессионального футбола – ко Второй лиге (она считается третьей по значимости в российском футболе после Премьер-лиги и Первой лиги).

Клубу нужно минимум 70 миллионов рублей. А может быть, и больше. Чтобы попасть в профессиональный футбол, клуб должен найти деньги. Сейчас его бюджет 20 млн рублей. И "Темп" придется увеличить его как минимум еще на 50 млн.

Чтобы получить профессиональный статус, руководство "Темпа" обращалось с просьбой о помощи к предпринимателям Алтайского края. У клуба есть все, чтобы показать достойный результат в профессиональном футболе: красивая форма, болельщики, которых с каждым годом становится все больше, а также прекрасная работа с медиа, этим в клубе занимается комментатор телеканала "Матч" Михаил Меламед. Впрочем, даже если бизнес готов спонсировать "Темп", то без финансирования из краевого бюджета обойтись будет сложно. Учитывая экономические реалии, на большие суммы рассчитывать будет руководству трудно.

Интересно, что накануне громкого заявления в "Темпе" назначили нового директора – Антона Киселева.

А где играть?

С этим сложнее. Для попадания во Вторую лигу нужен не только бюджет, но и стадион. Манеж, который сейчас является домашним полем "Темпа", по требованиям РФС не подходит для выступления в профессиональном футболе. Собственный стадион "Темп" построить не может, поэтому в случае если у команды все же найдутся спонсоры, придется использовать другое поле.

Вариантов два. Во-первых, можно играть на стадионе школы Алексея Смертина. Там "Темп" уже проводил домашнюю игру в рамках Кубка страны. Необходимо будет вложить средства в реконструкцию трибун и других помещений, но поле для игры подойдет. Второй вариант – делить стадион с барнаульским "Динамо", где как раз уложили новенький искусственный газон. Скорее всего, можно будет арендовать стадион для домашних матчей.

Почему два клуба из Барнаула – это круто?

Конкуренция – это всегда здорово! Барнаульское "Динамо" – клуб с богатой историей. Много поколений болельщиков приходили на стадион и болели за него. Клуб переживал разные времена, но многим барнаульцам хотелось конкуренции и появления еще одной профессиональной команды. "Темп" – идеальный для этого вариант.

Между "Темпом" и ФК "Динамо-Барнаул" в рамках Кубка России проходило несколько дерби и каждый раз матчи собирали тысячи поклонников футбола в городе. Так что ждем хороших новостей. К слову, в английском городе Манчестере, где население даже меньше, чем в Барнауле, два великих футбольных клуба – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".