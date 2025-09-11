Конец сказки. Барнаульский "Темп" вылетел из Кубка России, пропустив на последней минуте

Любительская команда достойно играла, но дальше идет "Знамя Труда"

11 сентября 2025, 11:20, ИА Амител

Матч с участием "Темпа" в Барнауле / Фото: "Алтайский спорт"

Барнаульский любительский клуб "Темп" уступил команде "Знамя Труда" из Орехова-Зуева – 0:1 – в рамках третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игра прошла 10 сентября на стадионе школы Алексея Смертина. При переполненных трибунах, а зрители стояли даже в проходах, команда под управлением Ивана Старкова достойно сражалась с более именитым соперником.

В первом тайме "Темп" и "Знамя Труда" практически не создали угроз у ворот друг друга. Во втором тайме игра раскрылась, у барнаульского клуба даже была возможность несколько раз провести атаки. Однако в последние десять минут матча у "Темпа" явно стали заканчиваться силы. В итоге игра переместилась в зону штрафной барнаульского коллектива. Несколько раз футболисты "Знамени Труда" буквально прощали "Темп", но на последней минуте гол с пенальти забил Владислав Морозов.

В итоге "Темп" завершил выступления в турнире, а "Знамя Труда" вышло в четвертый раунд Пути регионов Кубка России, где соперником подмосковной команды станет "Чайка", представляющая Песчанокопское (Ростовская область). До этого барнаульцы сенсационно прошли два раунда. Для сравнения: профессиональный клуб "Динамо" из Барнаула проиграл первый же матч турнира команде "Знамя Труда".

Любопытно, что матч посетил курирующий спорт в правительстве Алтайского края Виталий Снесарь. Компанию ему составили представители Минспорта региона, администрации Барнаула. Не так часто краевые власти обращают внимание на любительский клуб "Темп", который составляет серьезную конкуренцию за внимание барнаульских любителей футбола "Динамо", получающего деньги из регионального бюджета. "Темп" уже несколько лет стремится найти поддержку частных инвесторов, стать профессиональным клубом и играть в той же лиге, где выступает барнаульское "Динамо".

"Так заканчивается наш путь в этом сезоне FONBET Кубка России. Наш яркий путь! Но впереди финал Кубка Сибири, финальный рывок в Третьей лиге и борьба в Кубке Алтайского края – мы еще пошумим!" – говорится на сайте клуба "Темп".