Триллер в Барнауле. Как ФК "Темп" одержал историческую победу в Кубке России

Об одном из самых ярких спортивных событий года в Барнауле

08 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Матч ФК "Темп" с "Уральцем-ТС" / Фото: amic.ru

Лучший любительский клуб страны ФК "Темп" 7 августа в матче-триллере на стадионе "Динамо" в первом раунде Пути регионов Кубка России в серии пенальти одержал историческую победу над командой "Уралец-ТС" из Нижнего Тагила. Барнаульский коллектив уступал 0:2, но сумел переломить ход встречи, сравняв счет на последних минутах. Настоящим героем матча стал 17-летний голкипер "Темпа" Степан Масальских, отразивший в серии послематчевых пенальти три из четырех ударов. Объясняем, почему победа барнаульского клуба – одно из главных футбольных событий в жизни Алтайского края за последние годы.

Антураж на трибунах

Уже давно на трибунах стадиона "Динамо" не было такой праздничной атмосферы: розыгрыши, живая музыка, много зон для продажи еды. Кроме того, матч ФК "Темп" транслировали на телеканале "Матч. Премьер". Заполнена – пусть и не полностью – была не только Северная, но и Южная трибуна барнаульского стадиона, что в последние годы бывает очень редко. Если на играх местного "Динамо" собираются в основном болельщики, которые вот-вот пойдут на пенсию, то основные фанаты "Темпа" – молодые люди, чьи дети ходят в академию "Темпа". Давно в краевой столице на футболе не было по-настоящему такой праздничной атмосферы. И этому обстоятельству не помешало качество поля и трибун на стадионе "Динамо", который давно нуждается в глобальной реконструкции. Ну а как зрители праздновали победу "Темпа" – уже история.

Кстати, после матча руководители "Уральца-ТС" признались алтайским журналистам, что на играх местного "Динамо" подобной атмосферы и организации никогда не встречали. Это говорит о том, что за последние годы у "Темпа" появились болельщики, которые уже мечтают отключить заводские настройки и о том, чтобы их любимый клуб начал играть в профессиональной лиге.

Не матч, а матчище

Именно так, наверное, нужно дать оценку событиям на поле. "Уралец-ТС" серьезно отнесся к встрече с полупрофессиональным клубом, привезя в Барнаул фактически основной состав. В первом тайме гости уверенно владели преимуществом и контролировали ход матча, но каждый раз барнаульцев выручал голкипер Степан Масальских, который со стороны манерой игры напоминал вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа. Однако отличия в классе дали о себе знать: уральцы с разницей в несколько минут забили два мяча. Казалось бы, игра сделана и "Темпу" нужно не допустить разгрома, но в концовке первого тайма самый опытный игрок в составе барнаульцев – Владимир Завьялов – забил гол в стиле Майкла Оуэна в матче Англия – Аргентина. Нападающий финтом уложил защитника на пятую точку на правом фланге, ударил по воротам, а мяч залетел в сетку от штанги.

Во втором тайме тренер "Темпа" Иван Старков сделал несколько изменений в тактике команды. Прежде всего, темповцы обновили фланги и стали "растягивать" игру. Это дало результат. Если в первом тайме у "Темпа" практически не было моментов у чужих ворот, то во втором подопечные Старкова начали активнее угрожать сопернику. На 90-й минуте болельщики уже стали покидать трибуны барнаульского стадиона, когда произошло настоящее чудо. Гол с передачи Владимира Завьялова забил Никита Ворона.

В серии пенальти голкипер "Темпа" Степан Масальских отразил три 11-метровых удара из четырех. "Темп" выиграл серию 3:1 и теперь встретится во втором раунде Пути регионов с омским "Иртышом" в выездном матче.

Нынешняя победа в Кубке России – историческая для "Темпа". Да, барнаульский клуб уже переигрывал в этом турнире местное "Динамо". Но именно этот матч доказал: в Алтайском крае появился клуб, за который приятно болеть и у которого сформировалась большая армия поклонников. Может быть, в регионе уже должно быть два профессиональных клуба?