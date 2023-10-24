Из центра не выехать. Пробки сковали улицы Барнаула
Не некоторых участках движение стоит почти полностью
24 октября 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: "Яндекс. Пробки"
Вечерние пробки после обильного снегопада сковали улицы Барнаула. По данным сервиса "Яндекс", интенсивность заторов составляет девять баллов.
Сложнее всего ситуация складывается в центре города. Здесь стоит движение почти по всем улицам.
Также сильно затруднено движение на шоссе Ленточный бор, по проспекту Кулагина и на Цеховой.
Сильные проблемы фиксируют на пересечении Павловского тракта и Попова.
На отдельных участках собираются пробки по улице Малахова и проспекту Космонавтов.
18:20:12 24-10-2023
Снежинки мешают.
20:04:14 24-10-2023
Зачем куда-то ехать )
23:09:27 24-10-2023
То, что показано на карте, происходит каждый вечер и без снегопада.
08:18:08 25-10-2023
Закройте уже четвертую полосу на Строителей от Челюскинцев до моста. По назначению она все равно не работает, а работает она только для жуликов, которые без очереди внаглую лезут и все движение таким образом блокируют наглухо.