НОВОСТИОбщество

Из центра не выехать. Пробки сковали улицы Барнаула

Не некоторых участках движение стоит почти полностью

24 октября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"
Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечерние пробки после обильного снегопада сковали улицы Барнаула. По данным сервиса "Яндекс", интенсивность заторов составляет девять баллов.

Сложнее всего ситуация складывается в центре города. Здесь стоит движение почти по всем улицам. 

Также сильно затруднено движение на шоссе Ленточный бор, по проспекту Кулагина и на Цеховой.

Сильные проблемы фиксируют на пересечении Павловского тракта и Попова.

На отдельных участках собираются пробки по улице Малахова и проспекту Космонавтов.

Барнаул Пробки

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:20:12 24-10-2023

Снежинки мешают.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:14 24-10-2023

Зачем куда-то ехать )

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:27 24-10-2023

То, что показано на карте, происходит каждый вечер и без снегопада.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:08 25-10-2023

Закройте уже четвертую полосу на Строителей от Челюскинцев до моста. По назначению она все равно не работает, а работает она только для жуликов, которые без очереди внаглую лезут и все движение таким образом блокируют наглухо.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров