Из центра не выехать. Пробки сковали улицы Барнаула

Не некоторых участках движение стоит почти полностью

24 октября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечерние пробки после обильного снегопада сковали улицы Барнаула. По данным сервиса "Яндекс", интенсивность заторов составляет девять баллов.

Сложнее всего ситуация складывается в центре города. Здесь стоит движение почти по всем улицам.

Также сильно затруднено движение на шоссе Ленточный бор, по проспекту Кулагина и на Цеховой.

Сильные проблемы фиксируют на пересечении Павловского тракта и Попова.

На отдельных участках собираются пробки по улице Малахова и проспекту Космонавтов.