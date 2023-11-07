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Из-за гололеда в барнаульских травмпунктах стало больше пациентов

Чаще всего люди обращаются с переломами, ушибами и растяжениями

07 ноября 2023, 17:41, ИА Амител

С появлением гололеда в травмпунктах Барнаула увеличилось число пациентов. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Отмечается, что чаще всего люди обращаются с переломами, ушибами и растяжениями.

Дорожники работают на улицах города, чтобы ликвидировать последствия снегопадов и минусовых температур. Коммунальщики чистят дороги, тротуары и занимаются вывозом снега.

Прошлой ночью на улицах Барнаула работало 119 единиц техники.

Барнаул

Комментарии 3

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Ну сколько можно врать

18:42:50 07-11-2023

Как не чистили тротуары так и не чистят. А междвороаые территории. Но вы пройдите прежде чем писать

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Гость

20:41:52 07-11-2023

Сегодня же писали,что Томенко сказал:"ситуация с уборкой дорог, их обработкой противогололедными материалами будет как обычно под пристальным контролем ответственных служб". Кто контролирует обработку тротуаров антигололедной смесью? Где пристальный контроль?

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Гость

08:10:43 08-11-2023

Вопрос не только к администрации и ЖЭК/ЖЭУ/УК и т.д., есть много организаций халатно относящихся к своей ответственности. Закрепленные территории не обрабатываются. Магазины, университеты, и далее по списку.

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