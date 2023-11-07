Из-за гололеда в барнаульских травмпунктах стало больше пациентов
Чаще всего люди обращаются с переломами, ушибами и растяжениями
07 ноября 2023, 17:41, ИА Амител
С появлением гололеда в травмпунктах Барнаула увеличилось число пациентов. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Отмечается, что чаще всего люди обращаются с переломами, ушибами и растяжениями.
Дорожники работают на улицах города, чтобы ликвидировать последствия снегопадов и минусовых температур. Коммунальщики чистят дороги, тротуары и занимаются вывозом снега.
Прошлой ночью на улицах Барнаула работало 119 единиц техники.
18:42:50 07-11-2023
Как не чистили тротуары так и не чистят. А междвороаые территории. Но вы пройдите прежде чем писать
20:41:52 07-11-2023
Сегодня же писали,что Томенко сказал:"ситуация с уборкой дорог, их обработкой противогололедными материалами будет как обычно под пристальным контролем ответственных служб". Кто контролирует обработку тротуаров антигололедной смесью? Где пристальный контроль?
08:10:43 08-11-2023
Вопрос не только к администрации и ЖЭК/ЖЭУ/УК и т.д., есть много организаций халатно относящихся к своей ответственности. Закрепленные территории не обрабатываются. Магазины, университеты, и далее по списку.