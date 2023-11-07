Из-за гололеда в барнаульских травмпунктах стало больше пациентов

Чаще всего люди обращаются с переломами, ушибами и растяжениями

07 ноября 2023, 17:41, ИА Амител

С появлением гололеда в травмпунктах Барнаула увеличилось число пациентов. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Отмечается, что чаще всего люди обращаются с переломами, ушибами и растяжениями.

Дорожники работают на улицах города, чтобы ликвидировать последствия снегопадов и минусовых температур. Коммунальщики чистят дороги, тротуары и занимаются вывозом снега.

Прошлой ночью на улицах Барнаула работало 119 единиц техники.