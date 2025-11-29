Из-за неправильно растопленной печи в Славгороде погиб мужчина

Как сообщили в МЧС, мужчина отравился дымом

29 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Место пожара / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

В городе Славгороде на улице Чкалова загорелся частный дом. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

По информации, полученной от краевого управления, огонь охватил 40 квадратных метров. К несчастью, в результате пожара из-за отравления угарным газом скончался пожилой мужчина.

На месте инцидента с огнем боролись девять пожарных, задействовав три специализированные машины.

Предварительной причиной возникновения пожара называется несоблюдение правил установки и использования отопительной печи.