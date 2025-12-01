Избыток осадков ожидается в декабре на Алтае и в других регионах Сибири

Согласно прогнозам, почти всю вторую половину декабря в Алтайском крае будут идти снегопады

01 декабря 2025, 16:50, ИА Амител

Сугробы после снегопада / Фото: amic.ru

Избыток осадков в декабре будет наблюдаться на юге Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К регионам юга Сибири относятся: Республика Алтай, Алтайский край, Республика Хакасия, Республика Тыва, Кемеровская область.

А вот на востоке Сибири и в центре европейской России, наоборот, ожидается дефицит осадков. В частности, это касается Красноярского края.

Кстати, почти всю вторую половину декабря в Алтайском крае будут идти снегопады, а в первую неделю ожидаются дожди и мокрый снег, после чего придет резкое похолодание. Об этом говорится в прогнозе Gismeteo.