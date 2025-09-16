Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна после восьми с лишним месяцев в коме?
Пока режиссер находится в реанимации, его жена Маргарита Симоньян сама столкнулась со страшной болезнью
16 сентября 2025, 17:10, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
Врачи продолжают бороться за жизнь известного российского режиссера Тиграна Кеосаяна. Скоро будет девять месяцев, как артист пережил клиническую смерть и впал в кому. Между тем с серьезными проблемами со здоровьем столкнулась и его жена Маргарита Симоньян – недавно ей сделали операцию.
О том, в каком состоянии находится Тигран Кеосаян и остаются ли у него шансы выйти из комы и вернуться к нормальной жизни, – в материале amic.ru.
1
В каком состоянии находится Тигран Кеосаян на 16 сентября 2025 года?
Никаких официальных сообщений об этом не было. Врачи, которые занимаются лечением Кеосаяна, никак не комментируют его состояние. Вся информация о здоровье режиссера поступает лишь от его жены Маргариты Симоньян. Уже довольно долго она молчит.
«Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отмечала она ранее в соцсетях.
Соответственно, Тигран Кеосаян продолжает оставаться в коме. Напомним, он пережил остановку сердца и клиническую смерть еще в конце 2024 года, после чего не приходил в сознание. Жизнь артиста поддерживается медицинским оборудованием. В таком состоянии Кеосаян находится более восьми месяцев.
2
То есть слухи о том, что Кеосаян вышел из комы, оказались неправдой?
Да. Маргарита Симоньян опровергала подобные сообщения некоторых СМИ. Она отмечала, что это "нечистоплотные медийщики хайпятся на горе".
3
Есть ли у Тиграна Кеосаяна шансы выйти из комы и вернуться к нормальной жизни?
Неизвестно. За восемь с лишним месяцев, что Кеосаян находится в коме, ситуацию с его возможным будущим комментировали самые разные медицинские эксперты. Все они сошлись на том, что вероятность возвращения артиста к нормальной жизни крайне мала. Тем не менее она есть: в истории медицины были подобные случаи.
4
Что за тяжелую болезнь нашли у Маргариты Симоньян и что за операцию ей сделали?
О том, что у Маргариты Симоньян выявили "страшное заболевание", она сама рассказала в начале сентября в прямом эфире. Днем позже она написала в соцсетях о том, что ей уже провели операцию. При этом она не сказала, что именно делали хирурги. Версий, которые публикуются в СМИ, две: операция на сердце и удаление груди из-за рака.
Подчеркиваем: доподлинно неизвестно, чем болеет Симоньян. Сама она об этом не говорила. О том, что известно о состоянии здоровья журналистки, читайте в нашем материале.
17:16:47 16-09-2025
Что за армянские бюлютени ?
17:41:08 16-09-2025
Почему про Костомарова перестали писать?
21:29:23 16-09-2025
Гость (17:41:08 16-09-2025) Почему про Костомарова перестали писать?... И про инициативы "депутата ГД с Алтая" что-то тоже уже вторую неделю не информируют...
00:51:54 17-09-2025
Тиграну и Маргарите желаю выздоровления и долгой, интересной семейной жизни.
13:13:03 17-09-2025
Дай Бог Тигран выйдет из комы. Все порядочные люди молятся за него. Он замечательный режиссер и человек! Маргарита, держись. Надо надеяться на лучшее. Вам еще детей поднимать. Здоровья вам и удачи!