Пока режиссер находится в реанимации, его жена Маргарита Симоньян сама столкнулась со страшной болезнью

16 сентября 2025, 17:10, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Врачи продолжают бороться за жизнь известного российского режиссера Тиграна Кеосаяна. Скоро будет девять месяцев, как артист пережил клиническую смерть и впал в кому. Между тем с серьезными проблемами со здоровьем столкнулась и его жена Маргарита Симоньян – недавно ей сделали операцию.

О том, в каком состоянии находится Тигран Кеосаян и остаются ли у него шансы выйти из комы и вернуться к нормальной жизни, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии находится Тигран Кеосаян на 16 сентября 2025 года? Никаких официальных сообщений об этом не было. Врачи, которые занимаются лечением Кеосаяна, никак не комментируют его состояние. Вся информация о здоровье режиссера поступает лишь от его жены Маргариты Симоньян. Уже довольно долго она молчит. «Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отмечала она ранее в соцсетях. Соответственно, Тигран Кеосаян продолжает оставаться в коме. Напомним, он пережил остановку сердца и клиническую смерть еще в конце 2024 года, после чего не приходил в сознание. Жизнь артиста поддерживается медицинским оборудованием. В таком состоянии Кеосаян находится более восьми месяцев.

2 То есть слухи о том, что Кеосаян вышел из комы, оказались неправдой? Да. Маргарита Симоньян опровергала подобные сообщения некоторых СМИ. Она отмечала, что это "нечистоплотные медийщики хайпятся на горе".

3 Есть ли у Тиграна Кеосаяна шансы выйти из комы и вернуться к нормальной жизни? Неизвестно. За восемь с лишним месяцев, что Кеосаян находится в коме, ситуацию с его возможным будущим комментировали самые разные медицинские эксперты. Все они сошлись на том, что вероятность возвращения артиста к нормальной жизни крайне мала. Тем не менее она есть: в истории медицины были подобные случаи.