Известный поэт Русского Севера выступит в барнаульском ресторане "КуКу"

Гостем очередной "Порции поэзии" станет автор из Республики Коми

26 февраля 2026, 11:00, ИА Амител

Литературный проект "Порция поэзии" / Фото: Наталья Хохлова

В последний день зимы, 28 февраля 2026 года, в Барнауле состоится очередная встреча в рамках литературного проекта "Порция поэзии". Вечер пройдет в культурном пространстве ресторана "КуКу" по адресу проспект Калинина, 1а. Начало в 18:00.

Главный герой встречи

Впервые в рамках проекта на сцене выступит яркий поэт другого региона страны. В Барнаул приедет Денис Попов из Республики Коми — член Союза писателей России, представитель современного Русского Севера. Его творчество знают за выразительный стиль и самобытный голос.

С Алтаем у автора давняя связь. Его мама выросла в Бийске, там до сих пор живут родственники поэта. В этом городе похоронены бабушка и дедушка, а в Славгороде — прабабушка и прадедушка. В 2021 году на Алтае, по итогам литературного семинара имени Р.И. Рождественского, Денис Попов получил рекомендацию в Союз писателей России. Руководила тем семинаром Александра Малыгина — участница первой встречи проекта и одна из его идейных вдохновителей. Кроме того, он много лет является автором известного по всей стране литературного журнала "Алтай".

Как пройдет вечер

В этот день ресторан будет работать в формате культурной площадки без еды и напитков. Зрителей разместят амфитеатром перед импровизированной сценой.

Вход свободный, количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 12+