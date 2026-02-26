Известный поэт Русского Севера выступит в барнаульском ресторане "КуКу"
Гостем очередной "Порции поэзии" станет автор из Республики Коми
26 февраля 2026, 11:00, ИА Амител
В последний день зимы, 28 февраля 2026 года, в Барнауле состоится очередная встреча в рамках литературного проекта "Порция поэзии". Вечер пройдет в культурном пространстве ресторана "КуКу" по адресу проспект Калинина, 1а. Начало в 18:00.
Главный герой встречи
Впервые в рамках проекта на сцене выступит яркий поэт другого региона страны. В Барнаул приедет Денис Попов из Республики Коми — член Союза писателей России, представитель современного Русского Севера. Его творчество знают за выразительный стиль и самобытный голос.
С Алтаем у автора давняя связь. Его мама выросла в Бийске, там до сих пор живут родственники поэта. В этом городе похоронены бабушка и дедушка, а в Славгороде — прабабушка и прадедушка. В 2021 году на Алтае, по итогам литературного семинара имени Р.И. Рождественского, Денис Попов получил рекомендацию в Союз писателей России. Руководила тем семинаром Александра Малыгина — участница первой встречи проекта и одна из его идейных вдохновителей. Кроме того, он много лет является автором известного по всей стране литературного журнала "Алтай".
Как пройдет вечер
В этот день ресторан будет работать в формате культурной площадки без еды и напитков. Зрителей разместят амфитеатром перед импровизированной сценой.
Вход свободный, количество мест ограничено.
Возрастное ограничение 12+
11:15:03 26-02-2026
Сам Денис Попов!?
12:11:36 26-02-2026
Гость (11:15:03 26-02-2026) Сам Денис Попов!?... Да, да Вы не ошиблись. Артист больших и малых театров. А фамилию можно было не называть, она слишком известная. Можно было просто - Поэт Денис из Республики Коми.