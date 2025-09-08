Кадровый голод, ядохимикаты и детсады. Алтайский депутат провел прием граждан в Барнауле

Александр Терентьев пообещал обсудить проблемы в Госдуме и направить запросы в надзорные органы

4 сентября депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев встретился с жителями края в Барнауле. На приеме подняли вопросы кадрового дефицита в газовой отрасли, реформы местного самоуправления, экологии, социальной сферы и газификации сел.

Кадровый голод

Депутат районного собрания Троицкого района, руководитель участка "Газпром газораспределение Барнаул" Троицкого и Зонального районов Алексей Вовченко рассказал о низкой зарплате сотрудников и нехватке специалистов. Эта проблема, по его словам, характерна и для других регионов и несет риски для работы газовых объектов и жизнеобеспечения людей. Терентьев заявил, что вопрос поднимет на федеральном уровне.

Местное самоуправление и зарплаты

Жители Троицкого района высказались против преобразования в округ. Они считают, что муниципалитет должен сам выбирать модель управления, а в таком крупном районе сельсоветы необходимо сохранить.

Обсудили и тему зарплат глав сельсоветов. Последнее повышение, по словам участников приема, оказалось значительно ниже, чем у других муниципальных должностей. Это затрудняет привлечение специалистов. Терентьев заверил, что партия "Справедливая Россия – За правду" продолжает отстаивать двухуровневую систему самоуправления и добиваться справедливого увеличения окладов.

Экологическая ситуация

Пчеловоды из Родинского района пожаловались на использование сельхозпроизводителями ядохимикатов. По их словам, это приводит к гибели лесополос, птиц, животных и пчел.

После обработки гербицидами деревья в лесопосадках становятся желтыми, вода в реках и озерах – розовая, в результате чего гибнет рыба, рассказали заявители.

Они также отметили, что химикаты неизвестного состава распыляют рядом с жилыми территориями. Пчеловоды пообещали передать парламентарию результаты независимых экспертиз. Депутат сообщил, что направит запросы в надзорные органы.

Социальные вопросы

Житель Косихинского района обратился к депутату по поводу инициативы об ужесточении требований к пожилым водителям и использованию старых автомобилей. Он считает, что это не главное, приоритетом должно стать качество обучения в автошколах. Терентьев согласился с позицией и отметил, что будет отстаивать интересы граждан. Кроме того, на приеме обсудили газификацию сел Косихинского района.

Жители поселка Мирного Зонального района попросили пересмотреть график работы детского сада. Сейчас он открыт с 07:30 до 17:30, что создает сложности для родителей, работающих в Бийске или райцентре. Люди предложили увеличить время пребывания детей в учреждении до 18:00, как это принято в большинстве дошкольных организаций.