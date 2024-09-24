Как изменят правила поступления в вузы и по каким предметам школьникам сдавать ЕГЭ?

Некоторым одиннадцатиклассникам придется готовиться к единому госэкзамену по другим предметам

24 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru

Минобрнауки планирует радикально изменить процесс зачисления в вузы. Для этого ведомство разработало новый перечень вступительных экзаменов для высших учебных заведений. Когда эти правила могут вступить в силу и к чему готовиться сегодняшним одиннадцатиклассникам, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что хотят изменить при поступлении в вузы?

Минобрнауки намерено внести изменения в правила поступления в вузы, сообщает "Коммерсантъ". ЕГЭ по русскому языку, который обязателен для всех направлений подготовки, таким и останется. А с профильными предметами некоторых школьников ждет сюрприз. Например, в приемной комиссии технических вузов смогут потребовать от абитуриентов сдавать физику, а не профильную математику, как сейчас.

Такая замена остро необходима, отмечают в высших учебных заведениях. Физика является одним из основных предметов для многих технических специальностей, при этом уровень знаний у первокурсников последние несколько лет серьезно снижается. Кроме того, сокращается и число школьников, которые выбирают физику для сдачи ЕГЭ. Если в 2019 году экзамен по ней сдавали 149 тыс. выпускников, то в 2024-м – всего 91 тыс.

И это легко объяснить: сейчас физика является обязательной лишь для пяти направлений. В измененном перечне в качестве второго экзамена ее могут добавить на 138 специальностей. В министерстве отметили, что такие изменения позволят увеличить роль предмета при поступлении на инженерные специальности.

Какие еще изменения будут при поступлении в вузы?

Министерство образования и науки России подготовило изменения, которые затронут и тех, кто планирует стать педагогом. Согласно новым требованиям, будущим учителям-предметникам придется сдать экзамен именно по тому предмету, который они планируют преподавать в будущем. В настоящее время в педвузах обязательным экзаменом является только обществознание. Это означает, что выпускники могут учиться на преподавателя географии или биологии, не сдавая ЕГЭ по этим предметам.

"Не освоив предмет на должном уровне, не получится успешно преподавать его в дальнейшем. Эксперты давно говорили о необходимости сдавать профильный предмет на ЕГЭ для поступления на преподавателя этого предмета – и наше мнение наконец услышали", – говорит завкафедрой инновационной педагогики МФТИ Иван Ященко.

Когда изменятся перечни экзаменов, которые нужны для поступления в вуз?

Новые правила вступительных испытаний пока находятся на стадии общественного обсуждения. Если проект будет утвержден, изменения начнут действовать с 2025 года. Выпускники должны будут окончательно определиться с ЕГЭ до 1 февраля 2025 года, а вузы – опубликовать список вступительных экзаменов не позднее 20 января 2025 года.