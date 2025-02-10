Как необычно, вкусно и изысканно отметить День святого Валентина в Барнауле?

Предлагаем несколько идей для особенного свидания

10 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHbZJeU

Ресторан-поэма "Живые души" / Фото: Антон Губанов

День святого Валентина – это 24 часа, 1440 минут, или 86400 секунд, чтобы еще раз сказать о своих чувствах, особый повод наполнить день теплом и романтикой, провести его с тем, кто действительно дорог. Однако за время, проведенное вместе, многие пары уже успели обменяться "валентинками", подарками, насладиться приятными прогулками по паркам и аллеям, уютными домашними ужинами при свечах, совместным просмотром фильмов и теперь задаются вопросом: как сделать этот день особенным и незабываемым? Есть множество вариантов отпраздновать самую романтическую дату в году, чтобы получить новые интересные эмоции. Вот несколько из них.

Любовь через искусство

Одна из прекрасных идей на 14 февраля – провести романтический вечер в театре. Можно сходить на любимый спектакль или посетить премьеру. Здорово, если постановка будет посвящена человеческим взаимоотношениям и сможет затронуть самые глубокие струны души, напомнить о красоте чувств, вдохновить и заставить полюбить с новой силой.

Другой вариант – посетить выставку. Особенно интересно познакомиться с инсталляциями о любви, где через живопись, скульптуру или фото раскрывают разные грани этого чувства: нежность, страсть, ревность, тоску и счастье. Такой вечер подарит не только эстетическое удовольствие, но и послужит поводом для глубоких размышлений.

А если душа требует музыки – сходить на концерт любимого исполнителя. Мелодия порой лучше слова способна рассказать о любви.

А можно объединить все эти удовольствия в одном месте: ресторан-поэма "Живые души" в Барнауле проведет серию уникальных вечеров, посвященных любви. 13, 14 и 15 февраля 2025 гостей ждут стихи великих поэтов, трогательные признания, музыкальные произведения о любви и, конечно же, ужин с романтической атмосферой.

Программа мероприятий

13 февраля 2025 года в "Живых душах" пройдет вечер поэтических размышлений "Как земля для двух людей мала", где прозвучат истории о любви в стихах. Гостей ждут признания Николая Гумилева и Анны Ахматовой, Сергея Есенина и Айседоры Дункан, Владимира Высоцкого и Марины Влади, Владимира Маяковского и Лили Брик.

Исполнят произведения артисты высшей категории Алтайского государственного театра "Сказка": Виктория Бахарева и Роман Баталов под музыкальное сопровождение пианиста Андрея Земскова.

Стоимость билета – 1 000 руб.

Афиша вечера поэтических размышлений в ресторане-поэме "Живые души" предоставлена организаторами

Особый ужин, лучшие хиты о любви и 100% романтическая атмосфера ­– все это ждет гостей на музыкальном свидании 14 февраля 2025 года. В этот вечер чувства будут звучать в нотах. В программе: старинные романсы, классические баллады о любви, советские шлягеры и современные хиты.

Исполнит музыкальные произведения талантливая артистка Алтайского музыкального театра, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Мария Евтеева. Ее голос способен пробуждать самые глубокие чувства, так что приготовьтесь любить и сопереживать героям.

Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Ольга Мозгова.

Стоимость билета – 1 000 руб.

Афиши музыкальных мероприятий в ресторане-поэме "Живые души" предоставлены организаторами

А 15 февраля 2025 трилогия вечеров завершится романтичным и чувственным музыкальным концертом "Для всех, кто любит и влюблен".

Более подробно узнать о праздничной программе и забронировать стол можно по телефону: + 7 (3852) 600-046.

Какой бы вариант вы ни выбрали, главное – быть рядом с теми, кого любите. Пусть День всех влюбленных запомнится теплотой, нежностью и счастливыми моментами, которые захочется повторить.

Ресторан-поэма "Живые души"

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Тел.: + 7 (3852) 600-046Возрастное ограничение 18+

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