Как необычно, вкусно и изысканно отметить День святого Валентина в Барнауле?
Предлагаем несколько идей для особенного свидания
10 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHbZJeU
День святого Валентина – это 24 часа, 1440 минут, или 86400 секунд, чтобы еще раз сказать о своих чувствах, особый повод наполнить день теплом и романтикой, провести его с тем, кто действительно дорог. Однако за время, проведенное вместе, многие пары уже успели обменяться "валентинками", подарками, насладиться приятными прогулками по паркам и аллеям, уютными домашними ужинами при свечах, совместным просмотром фильмов и теперь задаются вопросом: как сделать этот день особенным и незабываемым? Есть множество вариантов отпраздновать самую романтическую дату в году, чтобы получить новые интересные эмоции. Вот несколько из них.
Любовь через искусство
Одна из прекрасных идей на 14 февраля – провести романтический вечер в театре. Можно сходить на любимый спектакль или посетить премьеру. Здорово, если постановка будет посвящена человеческим взаимоотношениям и сможет затронуть самые глубокие струны души, напомнить о красоте чувств, вдохновить и заставить полюбить с новой силой.
Другой вариант – посетить выставку. Особенно интересно познакомиться с инсталляциями о любви, где через живопись, скульптуру или фото раскрывают разные грани этого чувства: нежность, страсть, ревность, тоску и счастье. Такой вечер подарит не только эстетическое удовольствие, но и послужит поводом для глубоких размышлений.
А если душа требует музыки – сходить на концерт любимого исполнителя. Мелодия порой лучше слова способна рассказать о любви.
А можно объединить все эти удовольствия в одном месте: ресторан-поэма "Живые души" в Барнауле проведет серию уникальных вечеров, посвященных любви. 13, 14 и 15 февраля 2025 гостей ждут стихи великих поэтов, трогательные признания, музыкальные произведения о любви и, конечно же, ужин с романтической атмосферой.
Программа мероприятий
13 февраля 2025 года в "Живых душах" пройдет вечер поэтических размышлений "Как земля для двух людей мала", где прозвучат истории о любви в стихах. Гостей ждут признания Николая Гумилева и Анны Ахматовой, Сергея Есенина и Айседоры Дункан, Владимира Высоцкого и Марины Влади, Владимира Маяковского и Лили Брик.
Исполнят произведения артисты высшей категории Алтайского государственного театра "Сказка": Виктория Бахарева и Роман Баталов под музыкальное сопровождение пианиста Андрея Земскова.
Стоимость билета – 1 000 руб.
Особый ужин, лучшие хиты о любви и 100% романтическая атмосфера – все это ждет гостей на музыкальном свидании 14 февраля 2025 года. В этот вечер чувства будут звучать в нотах. В программе: старинные романсы, классические баллады о любви, советские шлягеры и современные хиты.
Исполнит музыкальные произведения талантливая артистка Алтайского музыкального театра, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Мария Евтеева. Ее голос способен пробуждать самые глубокие чувства, так что приготовьтесь любить и сопереживать героям.
Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Ольга Мозгова.
Стоимость билета – 1 000 руб.
А 15 февраля 2025 трилогия вечеров завершится романтичным и чувственным музыкальным концертом "Для всех, кто любит и влюблен".
Более подробно узнать о праздничной программе и забронировать стол можно по телефону: + 7 (3852) 600-046.
Какой бы вариант вы ни выбрали, главное – быть рядом с теми, кого любите. Пусть День всех влюбленных запомнится теплотой, нежностью и счастливыми моментами, которые захочется повторить.
Ресторан-поэма "Живые души"
Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а
Тел.: + 7 (3852) 600-046Возрастное ограничение 18+
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11:08:01 10-02-2025
А этот праздник разве дружественный? Он же из санкционного враждебного запада. Вот масленица, например, это другое дело...
11:14:36 10-02-2025
Russkiy (11:08:01 10-02-2025) А этот праздник разве дружественный? Он же из санкционного в... кстиати да!
11:14:53 10-02-2025
Одна из прекрасных идей на 14 февраля – провести романтический вечер в театре. ------- верно сказал Ленин - страшно далеки вы от народа)
11:15:36 10-02-2025
души прекрасные порывы.
так вот, души - это глагол
11:43:49 10-02-2025
Ййеееееехххуууууууууу!!! Баня девки самогон сало!
12:51:37 10-02-2025
..... (11:43:49 10-02-2025) Ййеееееехххуууууууууу!!! Баня девки самогон сало! ... Если бы было задание найди лишнее, то я выбрал бы "девки", а вот "бабы" вам само то.
15:14:06 10-02-2025
буржуйский праздник голубых
16:05:52 10-02-2025
зачем рекламируется вражеский праздник?
18:25:03 10-02-2025
Гость (16:05:52 10-02-2025) зачем рекламируется вражеский праздник? ...
Зачем пользуешься вражеским интернетом?