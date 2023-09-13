Как подобрать лучший корм для питомца?

И на что нужно обязательно обратить внимание

13 сентября 2023, 16:05, ИА Амител erid: LjN8KUpGX

Кот / Фото: Freepik

Кошки и собаки были и остаются самыми популярными домашними питомцами в России. И всем им требуется качественное и сбалансированное питание. Вместе со специалистами интернет-магазина правильных товаров для питомцев "ЗооЗавр" рассмотрим, как же подобрать идеальный корм, который будет способствовать крепкому здоровью, отличному настроению и долголетию животного.

Выбираем класс корма

Данное разделение актуально для кормов, предназначенных и для кошек, и для собак. И хотя такая классификация официально не признана, большинство специалистов считают, что существует четыре группы кормов (чем выше класс, тем больше цена):

"эконом" – здесь мало мяса, животный белок часто заменяют растительным, причем чаще всего производители используют кукурузу, пшено и другие трудно перевариваемые животными злаковые;

"премиум" – состав в таких кормах улучшен, присутствует высушенное мясо недорогих сортов в объеме до 20-30% и витаминно-минеральные добавки, необходимые для поддержания здоровья питомца;

"супер-премиум" – улучшенная вариация класса "премиум". Здесь животного белка уже 50-60%, пшена и кукурузы, которые почти всегда присутствуют в более дешевых классах, – нет, злаки только полезные, в составе есть овощи и фрукты, а разнообразие витаминов и минералов действительно удивляет;

"холистик" – к этой категории относят элитные корма. Среди них можно найти питание как для здоровых кошек и собак, так и для тех, кто страдает от аллергии, проблем с пищеварением и прочим.

Недобросовестные производители склонны завышать "планку" и присваивать своему продукту класс, которому корм реально не соответствует. Так что владельцу важно уметь читать информацию на упаковке, чтобы понимать, насколько корм действительно качественный.

Внимание на производителя

На рынке постоянно появляются новые фирмы. Как же выбрать? Вот несколько советов:

Если вы не обладаете достаточными знаниями или не хотите разбираться в составах, то стоит доверять проверенным производителям. Например, корм "Роял канин" для кошек и собак – это продукт бренда, работающего на рынке много лет. Его товары проверены не одним поколением питомцев. Важно понимать, что экономия на питании четвероногих друзей чаще всего не оправданна. При длительном некачественном питании у кошек и собак развиваются патологии, лечить которые намного дороже. Не забывайте читать отзывы других людей. В Сети можно найти отклики на десятки видов кормов, включая такие популярные, как Royal Canin ("Роял канин"), Pro Plan ("Про план"), Brit ("Брит"), а также менее известные.

"Зоозавр", группа компаний "Детский мир"

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