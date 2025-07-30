Как поступить в вуз на коммерческой основе в 2025 году?

Рассказываем, на каких условиях можно получить классическое образование

Приемная кампания на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета в вузы завершилась, и для тех, кто не успел подать документы или не прошел по баллам, есть альтернатива – поступление на коммерческую основу. В рамках сюжета amic.ru "Куда пойти учиться в 2025 году?" рассказываем, какие возможности для будущих студентов предоставляет, например, Алтайский государственный университет (АлтГУ).

Отличается ли платное обучение от бюджетного?

Образовательные программы на платной основе ничем не отличаются от тех, что предлагают на бюджетных местах. Студенты, обучающиеся по коммерческому договору, получают тот же объем образовательных услуг и участвуют в одном и том же учебном процессе. Они ходят на те же лекции, сдают одинаковые экзамены и проходят практику вместе с бюджетниками. В общем, и те, и другие студенты учатся в одной группе, на равных условиях. Единственное отличие – форма оплаты.

Причем в дипломе не будет указания на то, что обучение было платным, и студент будет иметь одинаковые права и обязанности с теми, кто учился за счет федерального бюджета.

Как подать документы на платное обучение?

Для того чтобы стать студентом на платной основе, необходимо подать заявление в приемную комиссию. Сделать это можно двумя способами – лично и онлайн. В АлтГУ, например, вместе с заявлением абитуриент должен предоставить несколько стандартных документов:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство.

Документ об образовании (или его копия).

СНИЛС.

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, если они есть.

Сроки подачи документов зависят от формы обучения. Поступающих на бакалавриат или специалитет в 2025 году ждут до 22 августа 2025 года. Далее вуз 25 августа опубликует конкурсные списки. Приказ о зачислении будет готов уже 26 августа.

Когда нужно заключать договор на обучение?

После подачи документов, абитуриент должен заключить договор с университетом. Сделать это можно как очно, так и дистанционно.

Для бакалавриата и специалитета последний день заключения договора – 25 августа 2025 года. Стоимость обучения зависит от выбранной программы, ее необходимо уточнять в приемной комиссии вуза.

Есть ли минимальные баллы для поступления на платное обучение?

Для поступления на платное обучение в 2025 году необходимо набрать минимальные баллы ЕГЭ по основным предметам. Например, АлтГУ установил следующие минимальные пороги:

Русский язык – 40.

Математика – 40.

Физика – 39.

Обществознание – 45.

История – 36.

Информатика и ИКТ – 44.

Иностранный язык (английский, немецкий и другие) – 30.

Литература – 40.

Биология – 39.

География – 40.

Химия – 39.

Напомним, что для творческих направлений абитуриенты должны сдать дополнительные вступительные испытания.

Нужно ли подавать оригинал документа об образовании?

Для зачисления в Алтайский госуниверситет на платные места оригинал документа об образовании и согласие подавать не нужно. Важно только заключить договор с университетом в установленные сроки.

Есть ли скидки на обучение?

Как правило, вузы предоставляют скидки на обучение. Например, абитуриенты в АлтГУ могут получить бонус до 15% на программы бакалавриата и специалитета. Размер скидки зависит от баллов, полученных на экзаменах:

3% – при сумме баллов от 200 до 219.

7,5% – при сумме баллов от 220 до 239.

15% – при сумме баллов от 240 и более.

Кроме того, участники и дети участников специальной военной операции могут рассчитывать на скидку в размере 20%.

Студенты, обучающиеся на платной основе, также могут претендовать на различные стипендии. Например, в АлтГУ учащиеся внебюджетного набора могут получить выплаты за успехи в спортивной, общественной и культурной деятельности. А еще – стипендии президента РФ и Владимира Потанина.

Можно ли перейти с платного обучения на бюджетное?

Переход с платного обучения на бюджетное возможен, если на курсе есть свободные бюджетные места. Кроме того, для этого необходимо иметь хорошие оценки и личные достижения.