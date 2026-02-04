Адский зуд и волдыри от укусов. Песчаные мухи кошмарят россиян на Сейшелах
Пораженная кожа не заживает неделями, таблетки и мази не приносят облегчения
04 февраля 2026, 19:32, ИА Амител
Российские туристы, отдыхающие на Сейшельских островах, жалуются на массовые укусы песчаных мух, которые вызывают сильный зуд и болезненные волдыри. О проблеме рассказали отдыхающие Telegram-каналу "Shot Проверка".
По словам туристов, первые следы укусов появляются уже через несколько дней после начала отдыха. Насекомые активно кусают открытые участки тела — руки, ноги и даже ягодицы. Ощущения отдыхающие описывают как уколы мелкими иголками. Спустя некоторое время в местах укусов начинается сильный зуд, который не проходит ни днем, ни ночью и мешает спать.
Часть пострадавших отмечает, что симптомы удается снять с помощью местных антигистаминных средств в течение нескольких дней. Однако у других ситуация оказывается значительно тяжелее: укусы не заживают неделями, таблетки и мази не приносят облегчения, а на месте покраснений со временем появляются болезненные волдыри.
Один из туристов рассказал, что полностью последствия укусов прошли лишь спустя пару недель после возвращения домой. По его словам, из-за этой ситуации впечатления от отдыха на Сейшелах оказались весьма неоднозначными.
Ранее сообщалось, что у россиянки, отдыхавшей в Египте, после укуса неизвестного насекомого выросла огромная шишка. Во время ужина на пляже, когда стемнело, туристку укусило крупное насекомое. Почти сразу на месте укуса появилась гематома, которая быстро увеличивалась в размерах.
19:39:45 04-02-2026
До туда деньги есть. Вот и от укусов поправятся)
20:02:06 04-02-2026
Сочувствуем, но не от всего сердца 🤣
20:46:01 04-02-2026
Гость (20:02:06 04-02-2026) Сочувствуем, но не от всего сердца 🤣... Пфффф. А я честно признаюсь. Не сочувствую
21:31:04 04-02-2026
А других туристов они не кусают что ли? Или наши шляются там где не надо?
07:21:20 05-02-2026
Пусть отдыхают...