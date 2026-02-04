Адский зуд и волдыри от укусов. Песчаные мухи кошмарят россиян на Сейшелах

Пораженная кожа не заживает неделями, таблетки и мази не приносят облегчения

Укусы песчаных мух / Фото: "Shot Проверка"

Российские туристы, отдыхающие на Сейшельских островах, жалуются на массовые укусы песчаных мух, которые вызывают сильный зуд и болезненные волдыри. О проблеме рассказали отдыхающие Telegram-каналу "Shot Проверка".

По словам туристов, первые следы укусов появляются уже через несколько дней после начала отдыха. Насекомые активно кусают открытые участки тела — руки, ноги и даже ягодицы. Ощущения отдыхающие описывают как уколы мелкими иголками. Спустя некоторое время в местах укусов начинается сильный зуд, который не проходит ни днем, ни ночью и мешает спать.

Часть пострадавших отмечает, что симптомы удается снять с помощью местных антигистаминных средств в течение нескольких дней. Однако у других ситуация оказывается значительно тяжелее: укусы не заживают неделями, таблетки и мази не приносят облегчения, а на месте покраснений со временем появляются болезненные волдыри.

Один из туристов рассказал, что полностью последствия укусов прошли лишь спустя пару недель после возвращения домой. По его словам, из-за этой ситуации впечатления от отдыха на Сейшелах оказались весьма неоднозначными.

