Как сменить имя сети на телефоне: билайн запускает новую услугу

Воспользоваться ею может любой абонент

24 марта 2023, 10:05, ИА Амител LatgBjRNW

Телефон. Гаджеты / Фото: garetsvisual / Freepik

Оператор билайн запускает новую услугу "Моё имя сети", которая позволяет сменить имя оператора, отображаемое на экране смартфона, на любое другое. Услугу поддерживает большинство устройств и SIM-карт, а для её активации может понадобиться всего несколько минут.

Сделать это может любой абонент – физическое лицо – на всех тарифах предоплатной системы расчётов билайн Россия. За первые два дня платить не нужно, далее – 2 руб/сутки или 49 рублей/месяц, в зависимости от региона вашей СИМ-карты. Пользователи тарифа UP могут поменять название сети на "пчелайн" бесплатно.

В течение оплаченного периода менять имя сети можно без ограничений по количеству раз. В международном роуминге, а также с включённым VoWiFi (ВоВайФай) изменённое имя сети может не отображаться.

Для подключения нужно обновить мобильное приложение билайн (12+) до последней версии и в разделе услуг "Популярное" подключить услугу "Моё имя сети". Для переименования имени сети можно использовать буквы, цифры и ряд спецсимволов – при этом длина нового имени может быть не более семи символов на кириллице и десяти –на латинице.

Все подробности на сайте.

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