Как в Барнауле работает пункт сбора помощи людям от наводнения и что туда приносят

Мы тоже побывали в одном из таких пунктов на улице Телефонной, 50а

03 апреля 2024, 16:30, ИА Амител

Пункт сбора помощи от наводнения в Барнауле

В Алтайском крае остается напряженной ситуация с паводком. В Барнауле от разлива реки Лосихи пострадало село Санниково. Там вода затопила три улицы, на которых находятся больше сотни домов. Для пострадавших от паводка в комплексных центрах социального обслуживания принимают гуманитарную помощь. Рассказываем, где в Барнауле находятся такие пункты и чем помогают горожане людям, оказавшимся в беде.

Где в Барнауле принимают гуманитарную помощь?

В комплексном центре города и его филиалах по следующим адресам:

– ул. Телефонная, 50а; тел. 8 (3852) 55-05-47;

– ул. 50 лет СССР, 15; тел. 8 (3852) 47-54-97;

– ул. Малахова, 55; тел. 8 (3852) 49-12-70;

– ул. Э. Алексеевой, 34а; тел. 8 (3852) 33-46-24;

– Змеиногорский тракт, 110; тел. 8 (3852) 68-46-16.

Чем можно помочь пострадавшим от наводнения?

Вещами (особенно для детей), одеялами, подушками, постельным бельем, средствами гигиены. Фотокорреспондент amic.ru побывала в одном из таких пунктов на улице Телефонной, 50а. Туда последние два дня барнаульцы активно несут гуманитарную помощь.

А какие пункты работают в других районах края?

Адреса и телефоны комплексных центров и филиалов размещены на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края, в разделе Учреждения (https://www.aksp.ru/establishments/kompleksnye-tsentry/).