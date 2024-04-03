Как в Барнауле работает пункт сбора помощи людям от наводнения и что туда приносят
Мы тоже побывали в одном из таких пунктов на улице Телефонной, 50а
03 апреля 2024, 16:30, ИА Амител
В Алтайском крае остается напряженной ситуация с паводком. В Барнауле от разлива реки Лосихи пострадало село Санниково. Там вода затопила три улицы, на которых находятся больше сотни домов. Для пострадавших от паводка в комплексных центрах социального обслуживания принимают гуманитарную помощь. Рассказываем, где в Барнауле находятся такие пункты и чем помогают горожане людям, оказавшимся в беде.
Где в Барнауле принимают гуманитарную помощь?
В комплексном центре города и его филиалах по следующим адресам:
– ул. Телефонная, 50а; тел. 8 (3852) 55-05-47;
– ул. 50 лет СССР, 15; тел. 8 (3852) 47-54-97;
– ул. Малахова, 55; тел. 8 (3852) 49-12-70;
– ул. Э. Алексеевой, 34а; тел. 8 (3852) 33-46-24;
– Змеиногорский тракт, 110; тел. 8 (3852) 68-46-16.
Чем можно помочь пострадавшим от наводнения?
Вещами (особенно для детей), одеялами, подушками, постельным бельем, средствами гигиены. Фотокорреспондент amic.ru побывала в одном из таких пунктов на улице Телефонной, 50а. Туда последние два дня барнаульцы активно несут гуманитарную помощь.
А какие пункты работают в других районах края?
Адреса и телефоны комплексных центров и филиалов размещены на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края, в разделе Учреждения (https://www.aksp.ru/establishments/kompleksnye-tsentry/).
16:39:12 03-04-2024
Сначала люди переезжают где топят потом им собирают помощь. нуну.
16:58:16 03-04-2024
вчера звонил в индустриальный филиал 3 раза привезти вещи никто не отвечает пришлось отвезти на молодежную там все забрали
17:41:53 03-04-2024
Лосихин остров... Бедные живут.... Ага..