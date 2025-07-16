Как выглядит новое колесо обозрения в Барнауле. Фото

На конструкции уже появились кабинки

16 июля 2025, 22:15, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Колесо обозрения на площади Баварина в Барнауле почти готово – на конструкции уже появились кабинки. Кадры сделал журналист amic.ru, который побывал возле барнаульской набережной.

Напомним, что высота отечественного аттракциона составляет около 30 метров, а конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места. Кстати, кабинки уже можно увидеть на строительной площадке.

Отметим, что аттракцион монтируют по соседству с конечной общественного транспорта. В будущем ее планируют перенести на "Спартак-2".