Как выглядит новое колесо обозрения в Барнауле. Фото

На конструкции уже появились кабинки

16 июля 2025, 22:15, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Колесо обозрения на площади Баварина в Барнауле почти готово – на конструкции уже появились кабинки. Кадры сделал журналист amic.ru, который побывал возле барнаульской набережной.

Напомним, что высота отечественного аттракциона составляет около 30 метров, а конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места. Кстати, кабинки уже можно увидеть на строительной площадке. 

Отметим, что аттракцион монтируют по соседству с конечной общественного транспорта. В будущем ее планируют перенести на "Спартак-2".

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

22:49:17 16-07-2025

Чушь собачья!!!!!Разумнее было это сделать в нагорном парке!!!!!!

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:36:53 16-07-2025

Гость (22:49:17 16-07-2025) Чушь собачья!!!!!Разумнее было это сделать в нагорном парке!... На Нагорном парке точно не получится. Место хорошее, но могилы же и не над церковью же кататься

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:30 17-07-2025

Гость (23:36:53 16-07-2025) На Нагорном парке точно не получится. Место хорошее, но моги... А что такого, можно удариться о небесную твердь? =)

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:06 17-07-2025

Гость (22:49:17 16-07-2025) Чушь собачья!!!!!Разумнее было это сделать в нагорном парке!...
А если оно оторвется и скатится с обрыва в Обь?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:40 17-07-2025

Гость (09:31:06 17-07-2025) А если оно оторвется и скатится с обрыва в Обь?... Будет новый водный аттракцион типа катамаран или пароходик)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:10 17-07-2025

Гость (09:31:06 17-07-2025) А если оно оторвется и скатится с обрыва в Обь?... ...пункт назначения 😅

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

23:43:49 16-07-2025

колесо оборзения

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:49:39 17-07-2025

А на речной пешком добираться?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:35:25 17-07-2025

Гость (01:49:39 17-07-2025) А на речной пешком добираться? ... нет и уже не будет никакого речного. забудьте.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:45:31 17-07-2025

Прекрасно
Восхитительно
Достойно
Цвети и красивей наш Барнаул!
особая благодарность - администрации.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

09:07:40 17-07-2025

Musik (08:45:31 17-07-2025) ПрекрасноВосхитительноДостойноЦвети и красивей н... Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что позитивных людей у нас в городе гораздо больше!!!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:26:17 17-07-2025

Татьяна (09:07:40 17-07-2025) Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что ... Это эльфинг...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:27 17-07-2025

Татьяна (09:07:40 17-07-2025) Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что ... это сарказм

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:37:57 17-07-2025

Татьяна (09:07:40 17-07-2025) Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что ... да уж... наверное, непросто вам живется, воспринимая все за чистую монету?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:43:16 17-07-2025

Татьяна (09:07:40 17-07-2025) Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что ... у нас как-то не принято радоваться, а уж радоваться открыто - это вообще харам.
так и программируют своё будущее.
а мне можно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:25:24 17-07-2025

Как выглядит? Как очередной позор города...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:47:01 17-07-2025

Дюша (09:25:24 17-07-2025) Как выглядит? Как очередной позор города...... вы разучились радоваться простым маленьким вещам.
а как-то у вас бывает позитивное настроение - или только и исключительно чернушная желтуха проктальная?
забухайте штоль, влюбитесь на недельку - или как у вас там.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:40:45 17-07-2025

Musik (09:47:01 17-07-2025) вы разучились радоваться простым маленьким вещам.а как-т... Радоваться мы все давно разучились...Помню в Союзе пластинку новую купишь , бежишь домой на крыльях...Неделю слушаешь запоем. Сейчас машину покупаешь - ващще не радует. А так то я сангвиник. Очень позитивный. Светлый, пушистый...Но когда всё время против шерсти - достает. А самое главное - радоваться сейчас нечему. Гордиться не чем. Всё чужое, единоличное, частное...Будущего нет...А радость, только тогда радость, когда можно ей поделиться. Читаешь Амик и понимаешь кому у нас сейчас живется хорошо и радостно...Каждый день делятся своими радостями с населением. - Радуйтесь люди города Б!!! Улыбайтесь!!! Улыбайтесь!!! А то штраф или посадим...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:35:36 17-07-2025

На пл.Сахарова, панорама обзора получше была....

  17 Нравится
Ответить
