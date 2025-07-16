Как выглядит новое колесо обозрения в Барнауле. Фото
На конструкции уже появились кабинки
16 июля 2025, 22:15, ИА Амител
Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев
Колесо обозрения на площади Баварина в Барнауле почти готово – на конструкции уже появились кабинки. Кадры сделал журналист amic.ru, который побывал возле барнаульской набережной.
Напомним, что высота отечественного аттракциона составляет около 30 метров, а конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места. Кстати, кабинки уже можно увидеть на строительной площадке.
Отметим, что аттракцион монтируют по соседству с конечной общественного транспорта. В будущем ее планируют перенести на "Спартак-2".
22:49:17 16-07-2025
Чушь собачья!!!!!Разумнее было это сделать в нагорном парке!!!!!!
23:36:53 16-07-2025
Гость (22:49:17 16-07-2025) Чушь собачья!!!!!Разумнее было это сделать в нагорном парке!... На Нагорном парке точно не получится. Место хорошее, но могилы же и не над церковью же кататься
09:34:30 17-07-2025
Гость (23:36:53 16-07-2025) На Нагорном парке точно не получится. Место хорошее, но моги... А что такого, можно удариться о небесную твердь? =)
09:31:06 17-07-2025
Гость (22:49:17 16-07-2025) Чушь собачья!!!!!Разумнее было это сделать в нагорном парке!...
А если оно оторвется и скатится с обрыва в Обь?
09:52:40 17-07-2025
Гость (09:31:06 17-07-2025) А если оно оторвется и скатится с обрыва в Обь?... Будет новый водный аттракцион типа катамаран или пароходик)
13:03:10 17-07-2025
Гость (09:31:06 17-07-2025) А если оно оторвется и скатится с обрыва в Обь?... ...пункт назначения 😅
23:43:49 16-07-2025
колесо оборзения
01:49:39 17-07-2025
А на речной пешком добираться?
09:35:25 17-07-2025
Гость (01:49:39 17-07-2025) А на речной пешком добираться? ... нет и уже не будет никакого речного. забудьте.
08:45:31 17-07-2025
Прекрасно
Восхитительно
Достойно
Цвети и красивей наш Барнаул!
особая благодарность - администрации.
09:07:40 17-07-2025
Musik (08:45:31 17-07-2025) ПрекрасноВосхитительноДостойноЦвети и красивей н... Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что позитивных людей у нас в городе гораздо больше!!!!
09:26:17 17-07-2025
Татьяна (09:07:40 17-07-2025) Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что ... Это эльфинг...
09:32:27 17-07-2025
Татьяна (09:07:40 17-07-2025) Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что ... это сарказм
09:37:57 17-07-2025
Татьяна (09:07:40 17-07-2025) Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что ... да уж... наверное, непросто вам живется, воспринимая все за чистую монету?
09:43:16 17-07-2025
Татьяна (09:07:40 17-07-2025) Как приятно читать позитивные отзывы!!!!Хочется верить, что ... у нас как-то не принято радоваться, а уж радоваться открыто - это вообще харам.
так и программируют своё будущее.
а мне можно.
09:25:24 17-07-2025
Как выглядит? Как очередной позор города...
09:47:01 17-07-2025
Дюша (09:25:24 17-07-2025) Как выглядит? Как очередной позор города...... вы разучились радоваться простым маленьким вещам.
а как-то у вас бывает позитивное настроение - или только и исключительно чернушная желтуха проктальная?
забухайте штоль, влюбитесь на недельку - или как у вас там.
10:40:45 17-07-2025
Musik (09:47:01 17-07-2025) вы разучились радоваться простым маленьким вещам.а как-т... Радоваться мы все давно разучились...Помню в Союзе пластинку новую купишь , бежишь домой на крыльях...Неделю слушаешь запоем. Сейчас машину покупаешь - ващще не радует. А так то я сангвиник. Очень позитивный. Светлый, пушистый...Но когда всё время против шерсти - достает. А самое главное - радоваться сейчас нечему. Гордиться не чем. Всё чужое, единоличное, частное...Будущего нет...А радость, только тогда радость, когда можно ей поделиться. Читаешь Амик и понимаешь кому у нас сейчас живется хорошо и радостно...Каждый день делятся своими радостями с населением. - Радуйтесь люди города Б!!! Улыбайтесь!!! Улыбайтесь!!! А то штраф или посадим...
09:35:36 17-07-2025
На пл.Сахарова, панорама обзора получше была....