В Барнауле троллейбусное кольцо перенесут с площади Баварина на "Спартак-2"
Вместо старой разворотной площадки планируют обустроить парковку
10 июля 2025, 19:33, ИА Амител
Разворотное троллейбусное кольцо в Барнауле хотят перенести с площади Баварина на остановку общественного транспорта "Спартак-2". Этот вопрос обсуждали в ходе выездного совещания по развитию центральной части Барнаула, которое состоялось 9 июля. Его провел глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Как уточнили в администрации Барнаула, троллейбусное кольцо необходимо перенести с площади Баварина, чтобы сделать парковку для посетителей туристического кластера: жителей и гостей города.
С остановки "Спартак-2" дополнительно будут отправляться следующие маршруты общественного транспорта:
- троллейбусные – № 1 и 7;
- автобусные – № 35, 47, 53.
Таким образом, когда троллейбусное кольцо перенесут, от Барнаульского речного порта можно будет дойти до двух остановок: "Площадь Баварина" и "Малая Олонская". Разрабатывать проектно-сметную документацию для перемещения разворотного кольца планируют уже в 2025 году. Ранее стало известно, что на нее намерены потратить 10,3 млн рублей.
Сейчас с остановки "Речной вокзал" отправляются пять муниципальных маршрутов. В их числе два троллейбусных – № 1 и 7. Кроме того, там имеется инфраструктура для линейных работников.
"Есть желание и стремление продолжать развивать и обустраивать центральную часть города, создавать единое культурное и туристическое пространство от Демидовской площади на проспекте Красноармейском до территории Ковша вдоль ул.Промышленной, делать его комфортным и безопасным, наполненным современным жильем, детскими садами и школами, спортивными сооружениями, культурными и развлекательными площадками. Поступает много предложений и идей, важно понять, как использовать это многообразие, увязать и интегрировать на благо города и его жителей", - отметил глава Барнаула Вячеслав Франк.
На совещании мэр Барнаула обсудил и перенос трамвайного кольца с проспекта Социалистического на разворотное трамвайное кольцо по улице Анатолия, а также демонтаж трамвайных путей с улицы Ползунова. Переместить и разобрать кольцо хотят для того, чтобы создать в городе единое туристическое пространство. В обозримом будущем эта зона должна стать пешеходной, объединив в себе важные объекты центральной части города. В связи с этим перед профильными комитетами стоят следующие задачи: разработать новую схему движения общественного транспорта и перенаправить трамвайные маршруты.
Также в администрации Барнаула напомнили, что активная работа по преобразованию центральной части города проводится на протяжении нескольких лет. Так, ряд проектов уже реализовали в историческом центре. Например, это увеличение числа общественных пространств и зеленых уголков.
Отметим, что городские власти планировали не только изменить троллейбусную линию в историческом центре Барнаула, но и построить ее в Индустриальном районе. Этот вопрос обсуждали в ноябре 2024 года: в рамках выполнения нацпроекта "Чистый воздух" линию хотят провести по улице Взлетной: от улицы Попова до Северного Власихинского проезда. При этом о планах запустить троллейбусы на этом участке объявили еще в 2023 году и даже выделили 4,5 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации.
19:40:05 10-07-2025
намечается какой-то "ахтугд" городского масштаба ....
Я встревожен.
06:50:02 11-07-2025
Шинник (19:40:05 10-07-2025) намечается какой-то "ахтугд" городского масштаба ....Я в... Продолжайте наблюдение, а не тревожьтесь. И что такое ахтугд?
19:44:06 10-07-2025
Ну, правильно. Нафига возле "элитного жилья" остановка для всякой гопоты.
06:50:28 11-07-2025
Кхм... (19:44:06 10-07-2025) Ну, правильно. Нафига возле "элитного жилья" остановка для в... Правильно, не его гопоте там делать.
07:01:04 11-07-2025
Гость (06:50:28 11-07-2025) Правильно, не его гопоте там делать.... А чьей гопоте там делать и что?
07:16:10 11-07-2025
Гость (07:01:04 11-07-2025) А чьей гопоте там делать и что?... Буква «ч» не пропечаталась, следовательно читать надо «нечего гопоте там делать». Любой гопоте. Пускай на своих Потоках и Усковых остаются.
09:58:42 11-07-2025
Гость (07:16:10 11-07-2025) Буква «ч» не пропечаталась, следовательно читать надо «нечег... Если мальчики в трениках с корточек пересели на Лексусы, они не стали культурной элитой...Как были гопотой, так и остались...
10:09:30 11-07-2025
Гость (07:16:10 11-07-2025) Буква «ч» не пропечаталась, следовательно читать надо «нечег... А вы видимо из интеллегенции? Судя по всему в первом поколение и за вами просили не занимать.
10:44:42 11-07-2025
Кхм... (19:44:06 10-07-2025) Ну, правильно. Нафига возле "элитного жилья" остановка для в... А я так понял, остановка там останется, просто конечную на Спартак-2 перенесут, так-то что плохого? немного длиннее маршруты станут
19:50:12 10-07-2025
"троллейбусное кольцо необходимо перенести с площади Баварина, чтобы сделать парковку для посетителей туристического кластера: жителей и гостей города. "-------- Для чего туда поедет гость из условного г. Рубцовска? С лысой горы (Нагорный парк) посмотреть на Обь? По "набережной" прогуляться? По улочке без деревьев (Мало-Тобольской) пошарохаться? Вы сначала "кластер" до ума доведите, а потом уже создавайте неудобства жителям города, которые используют общественный транспорт. Хотя вам пофиг. Вас же не жители выбирают, а 40 депутатов, которые о жителях так же не думают... Ну и про трамвайное кольцо на пл.Свободы хочется в очередной раз напомнить...
06:53:04 11-07-2025
Гость (19:50:12 10-07-2025) "троллейбусное кольцо необходимо перенести с площади Баварин... А сейчас они туда зачем едут? И насчет лысой горы и пустынной Малотобольской - по сравнению с тем, что там было еще с десяток лет назад, там сейчас Лас-Вегас просто. По праздничным и выходным дням на Малотобольской народу очень много.
10:03:01 11-07-2025
Гость (06:53:04 11-07-2025) А сейчас они туда зачем едут? И насчет лысой горы и пустынно... А по сравнению с тем, что там было 30 лет назад, там мертвые с косами стоят и тишина...А Лас-Вегас - место для прожигателей жизни...Ради этого тысячи человек остались без работы и заработка.
20:10:30 10-07-2025
Спартак-2 такое неудобное расположение просто ужОс!
20:12:12 10-07-2025
На фоне продажи депо-1, ликвидации кольца"старый базар",продажи Речного вокзала, и троллейбусов кольца...
Не пора Бастрыкину сюда самому приезжать, со своим отрядом?
21:15:18 10-07-2025
Гость (20:12:12 10-07-2025) На фоне продажи депо-1, ликвидации кольца"старый базар",прод... лучше бы переехал
21:31:42 10-07-2025
Смысл?
Смотри какой ЖК появится на этом месте через пару лет. Кто использует администрацию в своих целях
22:02:08 10-07-2025
Пусть эти гости и тд на Спартаке и паркуются. До парков ближе
22:24:45 10-07-2025
Интересно. большинство барнаульцев против переноса, а администрация все равно переносит....
22:27:14 10-07-2025
то есть, пожилым людям теперь до реки и не доехать.
06:56:11 11-07-2025
Элен без ребят (22:27:14 10-07-2025) то есть, пожилым людям теперь до реки и не доехать. ... Естественно, пожилые люди у нас исключительно же на троллейбусах передвигаются.
06:53:16 11-07-2025
Большая часть жителей была против гостиницы на Сахарова, но построили элитный дом, против сноса речного, против всех этих нововедений.... Плевать администрации
06:54:26 11-07-2025
Горстка считающих себя элитой, решает н
07:20:26 11-07-2025
Гость (06:54:26 11-07-2025) Горстка считающих себя элитой, решает н... Решение было принято в соответствии с действующим законодательством, а не по воле кого-то кто считает себя истиной в последней инстанции. Есть сомнение в законности - вэлкам в суд.
09:00:16 11-07-2025
Гость (07:20:26 11-07-2025) Решение было принято в соответствии с действующим законодате... Самому то не смешно? Про суд.
09:41:29 11-07-2025
Гость (07:20:26 11-07-2025) Решение было принято в соответствии с действующим законодате... Только законодательство принимали те, кто "принимает решение", а не те, кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации ...
08:41:36 11-07-2025
А мы для кого и чего выбирали местную власть?Чтобы она служила кому?Чтобы она выражала чьи интересы?Народа или коррумпированных толстосумов?Почему такие важные и чувствительные для города вопросы не выносят на обсуждение и суд общественности?Разве горожанам не важны эти вопросы с трамвайным и троллейбусными кольцами?Почему жителей города постоянно отстраняют от решения подобных тем?Ещё ссылаются тут некоторые на законодательство.Главный закон -это интересы народа ,жителей города ,а не кучки дельцов,положивших глаз на эти лакомые территории.
09:02:34 11-07-2025
Афиноген (08:41:36 11-07-2025) А мы для кого и чего выбирали местную власть?Чтобы она служи... Власть обслуживает интересы правящего класса. Что Вы как маленький? Если только не учились в советской школе, ну, или плохо.
09:43:44 11-07-2025
Гость (09:02:34 11-07-2025) Власть обслуживает интересы правящего класса. Что Вы как мал... Зачем нам такая власть? Народ! Ходите на выборы! ЕдРо - в поганое ведро!!!
10:58:41 11-07-2025
Гость (09:02:34 11-07-2025) Власть обслуживает интересы правящего класса. Что Вы как мал... Надо же ,какой вы умный и проницательный.Сразу скажу ,что я учился и в школе и в институте и ,как раз,в советское время.И прекрасно понимаю ,то о чём вы говорите.Но.Нам объявили,продекларировали везде и всюду ,что главным источником нынешней власти является воля и интересы народа.Значит ,мы ,как господствующий класс ,имеем полное право требовать от выбранной нами власти безукоснительного соблюдения наших интересов и чаяний, а не служить кучки дельцов,для которых главная задача набить ещё больше свои толстые карманы.
16:11:05 11-07-2025
Афиноген (08:41:36 11-07-2025) А мы для кого и чего выбирали местную власть?Чтобы она служи... Не стоит мешать мух с котлетами, между ними нет ничего общего. Местная власть - отдельно, народ - отдельно, а т.н. выборы - совсем отдельно.
09:43:10 11-07-2025
Когда убираешь объект транспортной инфраструктуры для создания парковки - это уже диагноз.
13:13:07 11-07-2025
Гость (09:43:10 11-07-2025) Когда убираешь объект транспортной инфраструктуры для создан... ПЕ-ДА-ГО-ГИ! Правда, смысл немножечко иной, уж извините.
10:38:57 11-07-2025
а на новом месте хватит места для всего транспорта?
10:50:55 11-07-2025
гость (10:38:57 11-07-2025) а на новом месте хватит места для всего транспорта?... Там вопрос в другом - через пл. Свободы проходит много маршрутов ОТ. Какие-то заворачивают на Ползунова с Горы, какие-то едут со Спартака через Ползунова на Ленина и наоборот. Еще часть со Спартака-2 на Спартак и дальше на Красноармейский. Когда однажды елку таки сделали именно на этой площади, полтора месяца весь транспорт лихорадило. После того, как с пл. Свободы уберут трамвай - единица и пятерка, как я понимаю, поедут на конечную на Анатолия (интересно, там такое количество транспорта кому нужно?) До Спартака и дальше на Гору пойдет только семерка, которая ходит в час по чайной ложке. Уже неудобно. Автобусы как будут ходить, если им на пл. Свободы будет не проехать никак? Вопрос наличия места точно не первоочередной, там вообще, похоже, все колом будет.
10:57:10 11-07-2025
гость (10:38:57 11-07-2025) а на новом месте хватит места для всего транспорта?... для избранных хватит, этого достаточно)
10:43:49 11-07-2025
В пятый раз спрашиваю, почему хотелки барыг-застройщиков решаются за счет гор.бюджета?
11:01:23 11-07-2025
Странно ну и пусть площадь будет и вокруг трамвай ходит, хотя там места мало, но опять же автодороги оставят и там типа клочек земли будет, и сдается мне снесут рельси и здание и выстроят там чего-нибудь, кольцо троллейбуса с речного убрать? Ну во-первых не в е туристы ездят на авто , тем более не местные, и потом там рядом сколько домов настроили на приречной, и явно там не все на авто ездят, и убрав кольцо и обещая паркинг, паркинг превращается в ТЦ?
11:04:25 11-07-2025
Конечно машины оставляют что бы им легче передвигаться,а люди на транспорте пешком дойдут 3-4 остановки. Движение это жизнь.
Не удивлюсь если сейчас дойдут и до депо 1 на Анатолия и снесут,а что там всего 2-3 остановки пройти.
Чиновники вы пересятьте на городской транспорт с ноября по февраль и ездийте по всем своим делам на транспорте, а потом посмотрим нужно кольца убирать или нет.
13:19:20 11-07-2025
Ольга (11:04:25 11-07-2025) Конечно машины оставляют что бы им легче передвигаться,а люд... Первое депо снесли давно, там уже жилые дома строятся. А вот если кольцо оттуда уберут, это будет потеря для многих барнаульцев, что живут недалеко на пос.Кирова, и тех, что по Анатолия проживают и на соседних улицах. Администрация уверенно ведёт дело к коллапсу всей транспортной системы города. Пора им волшебного пенделя выделить.
13:27:38 11-07-2025
Ольга (11:04:25 11-07-2025) Конечно машины оставляют что бы им легче передвигаться,а люд... Ща они пересядут...За ними каждый день пара больших белых автобусов приезжает к Дворцу Бракосочетаний...И стоят, перекрывая движение горожанам, пока чинуши донесут до них свои зады...
15:02:41 11-07-2025
Все это с посыла строительной фирмы - 1000%
Не будем показывать пальцем)))))
15:58:10 11-07-2025
На Спартаке 2 не только городские маршруты, но и пригородные. Там не так много места, как кажется. Троллейбусам там нет места.
Сделайте возможность дойти до Спартака 2 с улиц Мамонтова и Правый берег пруда, в одном месте убрали пешеходный переход. После аварии, но так и не вернули.