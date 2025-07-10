В Барнауле троллейбусное кольцо перенесут с площади Баварина на "Спартак-2"

Вместо старой разворотной площадки планируют обустроить парковку

10 июля 2025, 19:33, ИА Амител

Барнаульский троллейбус / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Разворотное троллейбусное кольцо в Барнауле хотят перенести с площади Баварина на остановку общественного транспорта "Спартак-2". Этот вопрос обсуждали в ходе выездного совещания по развитию центральной части Барнаула, которое состоялось 9 июля. Его провел глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в администрации Барнаула, троллейбусное кольцо необходимо перенести с площади Баварина, чтобы сделать парковку для посетителей туристического кластера: жителей и гостей города.

С остановки "Спартак-2" дополнительно будут отправляться следующие маршруты общественного транспорта:

троллейбусные – № 1 и 7;

автобусные – № 35, 47, 53.

Таким образом, когда троллейбусное кольцо перенесут, от Барнаульского речного порта можно будет дойти до двух остановок: "Площадь Баварина" и "Малая Олонская". Разрабатывать проектно-сметную документацию для перемещения разворотного кольца планируют уже в 2025 году. Ранее стало известно, что на нее намерены потратить 10,3 млн рублей.

Сейчас с остановки "Речной вокзал" отправляются пять муниципальных маршрутов. В их числе два троллейбусных – № 1 и 7. Кроме того, там имеется инфраструктура для линейных работников.

"Есть желание и стремление продолжать развивать и обустраивать центральную часть города, создавать единое культурное и туристическое пространство от Демидовской площади на проспекте Красноармейском до территории Ковша вдоль ул.Промышленной, делать его комфортным и безопасным, наполненным современным жильем, детскими садами и школами, спортивными сооружениями, культурными и развлекательными площадками. Поступает много предложений и идей, важно понять, как использовать это многообразие, увязать и интегрировать на благо города и его жителей", - отметил глава Барнаула Вячеслав Франк.

На совещании мэр Барнаула обсудил и перенос трамвайного кольца с проспекта Социалистического на разворотное трамвайное кольцо по улице Анатолия, а также демонтаж трамвайных путей с улицы Ползунова. Переместить и разобрать кольцо хотят для того, чтобы создать в городе единое туристическое пространство. В обозримом будущем эта зона должна стать пешеходной, объединив в себе важные объекты центральной части города. В связи с этим перед профильными комитетами стоят следующие задачи: разработать новую схему движения общественного транспорта и перенаправить трамвайные маршруты.

Также в администрации Барнаула напомнили, что активная работа по преобразованию центральной части города проводится на протяжении нескольких лет. Так, ряд проектов уже реализовали в историческом центре. Например, это увеличение числа общественных пространств и зеленых уголков.

Отметим, что городские власти планировали не только изменить троллейбусную линию в историческом центре Барнаула, но и построить ее в Индустриальном районе. Этот вопрос обсуждали в ноябре 2024 года: в рамках выполнения нацпроекта "Чистый воздух" линию хотят провести по улице Взлетной: от улицы Попова до Северного Власихинского проезда. При этом о планах запустить троллейбусы на этом участке объявили еще в 2023 году и даже выделили 4,5 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации.