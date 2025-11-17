Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Алтайского края?
Глава региона ответит на обращения жителей в прямом эфире
17 ноября 2025, 12:55, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
20 ноября 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет очередную прямую линию с жителями региона. Он ответит на обращения, поступившие из разных уголков края. О том, как задать вопрос Виктору Томенко, а также где и когда смотреть прямую линию, – в материале amic.ru.
1
Как задать вопрос губернатору?
Направить свое обращение главе региона можно следующим образом:
- в комментариях с анонсом прямой линии на страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
- через бота в Telegram;
- в разделе официального сайта Алтайского края;
- на сайте прямой линии.
Кроме того, с 17 по 20 ноября в круглосуточном режиме работает сервис приема голосовых сообщений. Оставить их можно по номеру телефона 8-800-775-21-52.
2
Во сколько начнется прямая линия с Виктором Томенко?
Прямая линия с губернатором будет длиться в течение двух часов – с 17:00 до 19:00.
3
Где смотреть прямую линию?
Трансляция будет доступна на каналах "Россия 24", "Смотрим", "Катунь 24" и "ОТР".
4
Губернатор ответит на все вопросы?
Традиционно глава региона ответит на некоторые вопросы во время эфира. В работу профильным специалистам он передаст то, что обсудить не успели. Обратную связь жители региона получат в личном аккаунте, с которого пришло обращение.
5
А в этом году уже была прямая линия?
Да, она состоялась 14 августа. Прямые линии с Виктором Томенко проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем губернатор говорил в прошлый раз, можно в нашем сюжете.
12:58:27 17-11-2025
Когда на земельные участки многодетных в Бельмесёво проведут свет, газ, воду и дороги?
18:29:42 17-11-2025
Когда организуют доставку детей в школу п старая Борзовая заимка.
21:15:25 17-11-2025
Просим пустить автобус по доставке детей в школу посёлок старая Борзовая заимка.
09:17:58 18-11-2025
Когда решится вопрос с реконструкцией стадиона "Спарта" в Рубцовске. С 2021 года обращались на прямую линию с Президентом, четыре сменившихся министра спорта каря "держат вопрос на личном контроле", в августе 2024 года ВГТРК "Алтай" сняли сюжет об этой проблеме, потом работал следственных комитет, но вопрос не решен до настоящего времени. Проект реконструкции стадиона, который оплатила Администрация Рубцовска, уже не соответствует требованиям к учреждениям дополнительного образования, которым является "Спарта". Дело сдвинется с мертвой точки?
11:12:34 18-11-2025
Почему в Мамонтовской районе подняли плату за водоснабжение с 1 июля сразу на 100%? И с 1 декабря опять сказали будет повышение! За что? Почему по краю подняли на 18% а у нас на все 100%
13:32:09 18-11-2025
Здравствуйте. Почему такой высокий ОДН на электроэнергию?
Можно как-то регулировать.
20:50:57 18-11-2025
Когда будет проложен пешеходный тротуар вдоль улицы Мусоргского посёлка Южный на стороне многочисленных поселковых домов на стороне магазина "пятёрочка" напротив стадиона, где сотни людей годами особенно в зимнее время в темноте ходят по грязи?
20:58:28 18-11-2025
13:06:51 19-11-2025
10:40:51 20-11-2025
Здравствуйте! Пишу от всех жителей с. Камыши Немецкого района. Уже много лет нет у нас нормальных дорог. Дорога между сёлами Камыши и Николаевка, можно сказать, что её нет. Особенно в меж сезонье, никому до этого нет дела. Если идут дожди, проехать невозможно, приходится ехать через районный центр. От сКамыши до с Подсосново, тоже желает быть лучшего. Сделали ямочный ремонт, на отвали, как можно сказать что-то хорошое про таких дорожников? Просим обратить внимание на нашу просьбу. С уважением к вам, жители села Камыши!
14:44:56 20-11-2025
В августе этого года, я похоронила двоюродного брата Травникова Анатолия Сергеевича, погибшего на СВО, тк, на родине в Шелаболихинском районе у него никого не осталось. Похороны организовала похоронное бюро , потом выставили счет 80000, а государство выделяет 56000. Теперь с похоронного бюро с меня требуют разницу. Я не являюсь наследником первой очереди, наследники дети несовершеннолетние, проживают в Краснодаре, не поучаствовали в похоронах. Что делать? Куда обращаться, я думала похороны полностью оплачивает государство, он погиб за Родину.
17:10:13 20-11-2025
Когда будет обновление спортивной школы по спортивной гимнастике