Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Алтайского края?

Глава региона ответит на обращения жителей в прямом эфире

17 ноября 2025, 12:55, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

20 ноября 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет очередную прямую линию с жителями региона. Он ответит на обращения, поступившие из разных уголков края. О том, как задать вопрос Виктору Томенко, а также где и когда смотреть прямую линию, – в материале amic.ru.

1 Как задать вопрос губернатору? Направить свое обращение главе региона можно следующим образом: в комментариях с анонсом прямой линии на страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

через бота в Telegram;

в разделе официального сайта Алтайского края;

на сайте прямой линии. Кроме того, с 17 по 20 ноября в круглосуточном режиме работает сервис приема голосовых сообщений. Оставить их можно по номеру телефона 8-800-775-21-52.

2 Во сколько начнется прямая линия с Виктором Томенко? Прямая линия с губернатором будет длиться в течение двух часов – с 17:00 до 19:00.

3 Где смотреть прямую линию? Трансляция будет доступна на каналах "Россия 24", "Смотрим", "Катунь 24" и "ОТР".

4 Губернатор ответит на все вопросы? Традиционно глава региона ответит на некоторые вопросы во время эфира. В работу профильным специалистам он передаст то, что обсудить не успели. Обратную связь жители региона получат в личном аккаунте, с которого пришло обращение.