Как заинтересовать ребенка ИТ-сферой? Пять практических советов для родителей
Сегодня заинтересовать ребенка информационными технологиями мечтают многие родители. Объяснить это несложно: профессии из этой сферы престижны, востребованы и, конечно, высокооплачиваемы. Как выявить, а главное развить интерес ребят разных возрастов расскажем ниже. А подобрать практический курс поможет Компьютерная Академия "Топ", специалисты которой работают как с дошкольниками, так и со взрослыми.
Клуб по интересам
Заинтересовать ребенка любого возраста занятиями – несложно, но максимально результативными они становятся, если юный ученик по-настоящему вовлечен в процесс. Одним нравятся роботы, другие хотят заниматься разработкой игр, стать уверенным и "продвинутым" пользователем компьютера. В Академии "Топ" есть обучающие программы на любой вкус, там часто проводят акции "бесплатное первое занятие" – это прекрасная возможность понять, чем именно заинтересуется ребенок.
Подходящий формат
Одним комфортно заниматься очно, под руководством наставника, кто-то прекрасно осваивает материал в онлайн формате. Существуют и смешанные формы обучения. Занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными. Поскольку каждый ребенок индивидуален, понять, какой формат обучения подходит больше, можно только в процессе работы.
Возраст и знания
Важно учитывать возраст и имеющиеся навыки ребенка.
Общие рекомендации выглядят так:
- младшим школьникам (7-10 лет) подойдут визуальные среды программирования, такие как Scratch или Code.org*;
- подростков больше заинтересуют курсы с изучением Python или JavaScript*;
- старшеклассникам стоит осваивать более сложные языки и направления: Java, C++*, веб-разработку.
Результаты работы
Лучшая мотивация для ребенка – видеть результаты своей работы. Под руководством преподавателей дети занимаются созданием собственных сайтов или блогов, написанием чат-ботов, разработкой мини-игр, программированием умного дома (например, управлением светом через приложение). Родителям важно искренне интересоваться успехами юного ученика и показывать, что его обучение приносит практическую пользу.
Обучение у профессионалов
Выбрать подходящую организацию не просто. Необходимо изучить репутацию заведения, наличие лицензий, разнообразие обучающих программ и отзывы.
Компьютерная академия "Топ" предлагает детям и подросткам окунуться в увлекательный мир ИТ-технологий вне зависимости от имеющихся интересов и уровня знаний. Программирование, робототехника, нейросети, разработка игр, шахматы, 3Д дизайн – лишь часть предлагаемых программ.
Обучение совмещают с поездками, семинарами, увлекательными экскурсиями и многим другим. Здесь дети не просто учатся, но и находят друзей, которые разделяют их увлечения и интересы.
