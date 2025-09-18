В Барнауле резко вырос спрос на ретротехнику

Горожане скупают плееры, приставки и телефоны из нулевых

18 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Ретротехника / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Барнаул охватила мода на ретротехнику: по данным аналитиков "Авито", продажи виниловых проигрывателей в городе выросли на 15%, игровых ретроприставок – на 8%, а MP3-плееров – на 7%. Особой популярностью пользуются телефоны-"раскладушки" из нулевых, включая культовые модели Vertu Constellation Ayxta (спрос вырос на 71%) и Samsung C3520 (+27%).

«Тренд поддерживается ностальгией по эстетике 2000-х, осознанным потреблением и интересом к реставрации раритетной техники. Например, продажи CD-плееров выросли в 3,5 раза, а легендарные приставки Dendy покупают на 26% чаще», – отмечают аналитики.

Средние цены на раритеты варьируются от 1,5 тысячи рублей за Dendy до 24 тысяч за премиальные телефоны Vertu. Эксперты связывают этот бум с желанием горожан совместить коллекционирование с практическим использованием – например, прослушивание винила или съемки на пленочные фотоаппараты Fujifilm (спрос вырос на 27%).

Параллельно растет интерес к реставрации техники как хобби, что превращает рынок ретрогаджетов в динамично развивающийся сегмент.