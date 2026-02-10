Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2026 году. Карта

Работы будут масштабными

10 февраля 2026, 06:50, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: сайт Барнаула

Уже через несколько месяцев в Барнауле начнется дорожный сезон. В 2026 году планируется реконструкция уже существующих магистралей, в том числе участки двух важнейших транспортных артерий — проспектов Ленина и Строителей. Работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

На дорожную деятельность в 2026 году из различных источников выделено 2,883 млрд рублей. Основная часть средств направлена на реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого запланирован ремонт восьми участков автомобильных дорог общей протяженностью 18,2 километра. Показываем, какие именно участки дорог отремонтируют.