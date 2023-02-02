Какие есть отделы позвоночника и какие проблемы могут возникнуть в каждом из них?

Как узнать причину, если очень сильно заболела спина?

02 февраля 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Почти каждый хоть раз сталкивался с болью в спине. Оно и неудивительно: самая большая нагрузка выпадает именно на позвоночник. Чтобы с ней справляться, опора скелета устроена очень сложно: она состоит из множества позвонков, объединённых в отделы. Каждая часть позвоночника отвечает за свою функцию. Увы, и проблемы в этих отделах могут возникать самые разные.

Рассказываем, какие в позвоночнике есть отделы и какие проблемы могут возникать в каждом из них.

P.S. Мы говорим лишь о самых распространённых заболеваниях. На самом деле, проблем со спиной может возникнуть очень много. И чтобы в них разобраться, лучше обратиться к врачу.

1 Какие есть отделы в позвоночнике? Позвоночник человека состоит из 32 или 33 позвонков, которые объединены в пять отделов. Шейный отдел Это самые верхние семь позвонков скелетной опоры. Шейный отдел очень подвижен, благодаря чему мы можем свободно шевелить головой. Особенную функцию выполняют два самых верхних позвонка – атлант и аксис, которые отличаются от остальных по строению. Благодаря им мы можем поворачивать и наклонять голову. Медики обозначают шейные позвонки буквой C (C1 – C7). Грудной отдел Это 12 позвонков, которые находятся примерно в середине скелетного столба. К каждому позвонку прикреплена пара рёбер, благодаря чему образуется грудная клетка. Её задняя стенка – это место для многих жизненно важных органов человека. Задача грудной клетки – защищать эти органы от внешнего воздействия. Так что грудной отдел позвоночника прочный, но при этом малоподвижный. Медики обозначают позвонки буквой Th (Th1 – Th12). Поясничный отдел Этот отдел состоит всего лишь из пяти позвонков. Но при этом они самые массивные и прочные, поскольку именно на поясничный отдел выпадает самая большая нагрузка. Кстати, у некоторых людей поясничных позвонков может быть шесть – такую аномалию называют люмбализацией. Но в большинстве случаев такая особенность никак не сказывается на здоровье. Позвонки поясничного отдела обозначают буквой L (L1 – L5). Крестец Крестец находится под поясничным отделом и состоит из пяти позвонков, сросшихся между собой. Эта часть позвоночника соединяет между собой кости таза и позвоночник. Копчик Копчик – самый нижний отдел позвоночного столба. Состоит из трёх-пяти позвонков, которые у взрослых людей срастаются в один.

2 Какие проблемы могут возникнуть в шейном отделе позвоночника? Одно из самых распространённых заболеваний спины – остеохондроз – нередко возникает именно в шейном отделе. Это хроническая болезнь позвоночника, вызванная истончением межпозвоночных дисков. Они становятся менее эластичными, а в местах соединения позвонков откладываются соли и разрастается костная ткань. Это вызывает боли. При шейном остеохондрозе главными симптомами являются боль и онемение в руке. Но первым проявлением может быть постоянная боль в шее. После долгого сна болезненные проявления более интенсивные. Также нередко наблюдаются головокружение, шум в голове, звон в ушах и тошнота.

3 Какие проблемы могут возникнуть в грудном отделе позвоночника? В грудном отделе остеохондроз встречается реже. Большая часть нагрузки здесь приходится на переднюю часть позвоночника, поэтому остеофиты (костные разрастания) чаще возникают передние и боковые. В большинстве случаев эти изменения никак себя не проявляют и симптомов не дают.

4 Какие проблемы могут возникнуть в поясничном отделе позвоночника? А вот остеохондроз поясничного отдела – тоже явление нередкое. Часто этот недуг проявляется болью, отдающейся в ногу. Косвенными симптомами могут быть нарушения работы мочевого и желчного пузырей, а также толстого кишечника. Кроме того, именно в пояснице может проявляться спондилёз. Это ещё одно распространённое заболевание, поражающее все суставы позвоночника и вызывающее боли. Этот недуг обычно сопровождается синдромом "перемежающейся хромоты": дискомфортом в области ягодиц, бёдрах или ногах. Пациенты, описывая это проявление, говорят об "одеревенелости" в области таза и ощущении "ватных ног". Боль в поясничном отделе может свидетельствовать и о межпозвоночной грыже. При этом недуге боль возникает при резком повороте туловища. Сначала она тупая и ноющая, но постепенно нарастает. Дискомфорт усиливается при движении, физической нагрузке, кашле и чихании. Если болезнь не лечить, боль в итоге распространяется на ягодицу с той стороны, где есть поражение.