Например, льготной программой не смогут воспользоваться семьи без детей

04 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

В квартире / Фото: amic.ru

В программу льготного кредитования внесли изменения, согласно которым не все россияне смогут в ней участвовать. Соответствующее распоряжение подписано по итогам заседания правительства РФ 28 августа, пишет "Парламентская газета".

На субсидирование семейной ипотеки выделили 53,4 млрд рублей, чтобы сохранить льготную программу со ставкой 6% для семей с детьми, а также для поддержки желающих улучшить свои жилищные условия россиян.

Кому не дадут семейную ипотеку?

Льготная программа кредитования не предусмотрена для заемщиков младше 18 или старше 75 лет. Также ею не смогут воспользоваться семьи без детей или где все дети старше 18 лет.

«Или с детьми старше 6 лет, если нет других детей младше 18 лет, или с детьми-инвалидами старше 18 лет, или с детьми, которые не являются гражданами России», – уточняет издание.

Также на дешевую ипотеку не смогут претендовать граждане с плохой кредитной историей. Высокая текущая долговая нагрузка или отсутствие стабильного дохода также станут непреодолимым препятствием.

Запретят покупать недвижимость у взаимозависимых лиц – супругов, родителей, детей, братьев, сестер, организаций и их директоров.

Кроме того, запрещено покупать вторичное жилье старше 20 лет и жилье в аварийных домах.