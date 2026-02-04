Жилой дом загорелся в Славгороде из-за неисправности печной трубы

Площадь пожара составила около 135 квадратных метров

04 февраля 2026, 20:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС по Алтайскому краю

Днем 4 февраля в Славгороде произошел крупный пожар в двухквартирном жилом доме. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, жильцы самостоятельно покинули здание еще до прибытия пожарных подразделений. В результате возгорания никто не пострадал. Площадь пожара составила около 135 квадратных метров.

К ликвидации огня привлекались 18 пожарных и пять автоцистерн. Из-за сильного задымления на месте работали три звена газодымозащитной службы.

Предварительной причиной пожара в МЧС называют прогар печной трубы на чердаке жилого дома.