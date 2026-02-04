Продажи премиальной водки взлетели в России почти на 90%

Наиболее популярными форматами в этом сегменте стали бутылки объемом 0,7 и 0,5 литра

04 февраля 2026, 20:03, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России по итогам 2025 года резко выросли продажи премиальной водки, несмотря на общее снижение спроса на этот алкоголь в стране. О переходе покупателей в более дорогой сегмент сообщили аналитики Simple Group, пишет "Лента.ру".

Согласно данным исследования, продажи водки премиальных брендов за год увеличились на 89%. Наиболее популярными форматами в этом сегменте стали бутылки объемом 0,7 и 0,5 литра — на них пришлось 52 и 40% продаж в натуральном выражении соответственно. При этом реализация бутылок объемом 0,375 литра выросла почти в пять раз, что аналитики связывают с расширением дистрибуции этой категории в розничных сетях.

Наибольший спрос пришелся на бренды в ценовом диапазоне от 1500 до 2000 рублей. Их продажи в годовом выражении выросли на 112%, а доля в структуре премиального сегмента достигла 49%. В целом же 99% всех продаж премиальной водки пришлось на ценовой коридор от 1000 до 3000 рублей.

Самая высокая динамика продаж была зафиксирована в январе, когда объемы выросли на 178%. Неожиданно активным для этой категории стал и август, который показал рост на 128%, что аналитики называют нетипичным для рынка премиальной водки.

Ранее сообщалось, что в Бийске семейная пара прятала в гараже две тысячи литров нелегального алкоголя. По предварительным данным, 60-летний мужчина закупал спиртосодержащие напитки в соседнем регионе и продавал по цене ниже рыночной.