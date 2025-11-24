За три года количество жителей в крае, трудящихся в частном бизнесе, выросло на 18,3%

24 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Алтайский край занял 44-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по вовлеченности в малый бизнес, а Республика Алтай – седьмое, сообщает РИА Новости.

Для ранжирования регионов использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году. Степень развития малого и среднего бизнеса зависит от социально-экономической ситуации в регионе, состояния рынка труда, тарифов на энергоресурсы, доступности заемных средств, платежеспособного спроса на товары и услуги, развития инфраструктуры, особенностей административного и правового регулирования в сфере малого бизнеса и других факторов.

«В Алтайском крае доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году, – 35,2%», – говорится в исследовании.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году, – 376,3 тыс. чел.

За три года количество жителей в крае, занятых в частном бизнесе, выросло на 18,3%.

В Республике Алтай доля занятых в сфере предпринимательства составляет 47,6% – это 40 тысяч человек. За три года количество бизнесменов выросло на 20,6%.

Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Новосибирская область (третье место), где 53% от общей численности занятых в экономике – это предприниматели (696,2 тыс. человек).

Также лидерами рейтинга стали Республика Калмыкия (63,1%) и Санкт-Петербург (56,9%).

Последние места заняли Чукотский автономный округ (21,2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (19,2%) и Республика Ингушетия (10,9%).

