Каждый третий. Алтай оказался в середине рейтинга по занятости в малом и среднем бизнесе
24 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
Алтайский край занял 44-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по вовлеченности в малый бизнес, а Республика Алтай – седьмое, сообщает РИА Новости.
Для ранжирования регионов использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году. Степень развития малого и среднего бизнеса зависит от социально-экономической ситуации в регионе, состояния рынка труда, тарифов на энергоресурсы, доступности заемных средств, платежеспособного спроса на товары и услуги, развития инфраструктуры, особенностей административного и правового регулирования в сфере малого бизнеса и других факторов.
«В Алтайском крае доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году, – 35,2%», – говорится в исследовании.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году, – 376,3 тыс. чел.
За три года количество жителей в крае, занятых в частном бизнесе, выросло на 18,3%.
В Республике Алтай доля занятых в сфере предпринимательства составляет 47,6% – это 40 тысяч человек. За три года количество бизнесменов выросло на 20,6%.
Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Новосибирская область (третье место), где 53% от общей численности занятых в экономике – это предприниматели (696,2 тыс. человек).
Также лидерами рейтинга стали Республика Калмыкия (63,1%) и Санкт-Петербург (56,9%).
Последние места заняли Чукотский автономный округ (21,2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (19,2%) и Республика Ингушетия (10,9%).
13:02:32 24-11-2025
Каждый второй предприниматель, не многовато ли для Барнаула? Нет, понимаю, сапожник ,парикмахер здесь согласен, полезное дело своими руками человек делает, или сыроварня местная, а вот перекупов, которые в ленте или фикс прайсе закупаются, а ч.з два дома продают с накруткой 20% давно пора разогнать, что сейчас и начнётся, сами такие разбегутся
13:15:52 24-11-2025
Гость (13:02:32 24-11-2025) Каждый второй предприниматель, не многовато ли для Барнаула?... А куда им деваться? Народ сам ищет, чем промышлять. Государство только налоги собирает.
16:29:44 24-11-2025
Гость (13:15:52 24-11-2025) А куда им деваться? Народ сам ищет, чем промышлять. Государс... А у нас мало мест куда можно устроиться? Барыжить конечно лучше(раньше всегда так таких называли-барыга), сейчас ,видимо, стесняются этого слова)
20:11:09 24-11-2025
Гость (13:02:32 24-11-2025) Каждый второй предприниматель, не многовато ли для Барнаула?... Самозанятые, ИП без сотрудников - сам такой, это не "бизнес", фактически. Работа проектная, контрактная. Заказы разовые, заказчики бывают и разные и постоянные. В найм никто не возьмёт, заказчику не выгодно в штате держать для редкиз проектов. Но налоги как-то платить надо, а то их возьмут силой болезненно. Полно таких "бизнесменов" в строительстве, ремонте и т.п. Шабашники, по сути.