Выходные дни 6 и 7 сентября пройдут преимущественно без осадков

03 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic. ru

В Алтайском крае сентябрь начался с пасмурной и дождливой погоды. Но первая неделя месяца все же завершится без осадков. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Так, 4 сентября в регионе ожидаются кратковременные дожди, 5 сентября они пройдут преимущественно в восточных районах. Возможны грозы. В утренние часы регион окутают дымки и туманы.

Конец недели, 6 и 7 сентября, пройдет преимущественно без осадков.

«Преобладающая температура ночью достаточно низкая: от +5 до +11 градусов. Днем – от +17 до +23 градусов», – отметила синоптик.

Со слов специалиста, усиления ветра до конца недели не ожидается.

Напомним, 31 августа на Барнаул обрушились сильные ливни. За сутки на город вылилось 53,1 мм осадков при месячной норме 44 мм.