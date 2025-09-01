Больше месячной нормы осадков. Сильные дожди залили Барнаул в последний день лета
Из-за ливней в городе подтопило две улицы и несколько приусадебных участков
01 сентября 2025, 14:35, ИА Амител
31 августа на Барнаул обрушились мощные ливни. За сутки в городе выпало 53,1 мм осадков – это на 9,1 мм выше месячной нормы. Об этом сообщили в администрации города.
С начала августа 2025 года в краевой столице выпало 164,1 мм осадков при норме 44 мм.
Как уточнили в мэрии, из-за непогоды в некоторых многоквартирных домах начала течь кровля. Также было подтоплено несколько приусадебных участков. Дождевые воды откачивало аварийно-спасательное формирование Барнаула.
Кроме того, в результате ливня залило улицы Взлетная и Христенко. Ливневые канализации очистил МБУ "Автодорстрой".
Напомним, на территории Алтайского края по 1 сентября включительно действует штормовое предупреждение.
15:55:44 01-09-2025
"из-за непогоды в некоторых многоквартирных домах начала течь кровля" - ну норм оправдание.
Из-за непогоды.
А не из-за ненадлежащего ремонта.
Погода виновата. Ее и наказать.
18:39:12 01-09-2025
Потом не жалиться чито воды нет в водопроводе - кто дождя не успел набрать тот сам себе злобный Каракас баранбас.