Больше месячной нормы осадков. Сильные дожди залили Барнаул в последний день лета

Из-за ливней в городе подтопило две улицы и несколько приусадебных участков

01 сентября 2025, 14:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

31 августа на Барнаул обрушились мощные ливни. За сутки в городе выпало 53,1 мм осадков – это на 9,1 мм выше месячной нормы. Об этом сообщили в администрации города.

С начала августа 2025 года в краевой столице выпало 164,1 мм осадков при норме 44 мм.

Как уточнили в мэрии, из-за непогоды в некоторых многоквартирных домах начала течь кровля. Также было подтоплено несколько приусадебных участков. Дождевые воды откачивало аварийно-спасательное формирование Барнаула.

Кроме того, в результате ливня залило улицы Взлетная и Христенко. Ливневые канализации очистил МБУ "Автодорстрой".

Напомним, на территории Алтайского края по 1 сентября включительно действует штормовое предупреждение.