Кокошники, одежда и обувь из экоматериалов. Алтайские мастера представили свои коллекции

Они получают господдержку по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика"

19 сентября 2025, 18:05, ИА Амител

Ольга Дорохова / Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Алтайские журналисты познакомились с мастерами, чьи изделия прославляют край далеко за его пределами. Ольга Дорохова, Елена Воронкова и Тагир Тагиров создают этнические и натуральные изделия – кокошники, одежду и обувь.

Ольга Дорохова – автор аксессуаров ручной работы, иллюстратор настольных игр и метафорических карт. Вдохновение она черпает в традициях и материнстве: вместе с дочерью создала коллекцию этнических кокошников "Красные Нити. Стихии природы". Образы Воды, Земли, Воздуха и Огня мастерица воплотила через натуральные материалы – хлопок, ротанг, сушеные фрукты, бусины и ленты. Коллекцию уже представили на "Русском Силуэте" и AltayFashionWeek ("АлтайФешнУик"), сейчас готовятся к международным мероприятиям. В планах выпуск коллекции тканей с авторскими паттернами и запуск курса по скетчингу.

Елена Воронкова продемонстрировала коллекции женской одежды прет-а-порте: корсеты, костюмы, трикотаж с полудрагоценными камнями. В основе философии – экоматериалы, бережное отношение к природе и участие в посадке лесов.

Тагир Тагиров представил свой бренд – обувь из экологически чистых материалов.

Ольга Дорохова, Елена Воронкова и Тагир Тагиров / Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Господдержку алтайским мастерам оказывают по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".