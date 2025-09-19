Кокошники, одежда и обувь из экоматериалов. Алтайские мастера представили свои коллекции
Они получают господдержку по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика"
19 сентября 2025, 18:05, ИА Амител
Алтайские журналисты познакомились с мастерами, чьи изделия прославляют край далеко за его пределами. Ольга Дорохова, Елена Воронкова и Тагир Тагиров создают этнические и натуральные изделия – кокошники, одежду и обувь.
Ольга Дорохова – автор аксессуаров ручной работы, иллюстратор настольных игр и метафорических карт. Вдохновение она черпает в традициях и материнстве: вместе с дочерью создала коллекцию этнических кокошников "Красные Нити. Стихии природы". Образы Воды, Земли, Воздуха и Огня мастерица воплотила через натуральные материалы – хлопок, ротанг, сушеные фрукты, бусины и ленты. Коллекцию уже представили на "Русском Силуэте" и AltayFashionWeek ("АлтайФешнУик"), сейчас готовятся к международным мероприятиям. В планах выпуск коллекции тканей с авторскими паттернами и запуск курса по скетчингу.
Елена Воронкова продемонстрировала коллекции женской одежды прет-а-порте: корсеты, костюмы, трикотаж с полудрагоценными камнями. В основе философии – экоматериалы, бережное отношение к природе и участие в посадке лесов.
Тагир Тагиров представил свой бренд – обувь из экологически чистых материалов.
Господдержку алтайским мастерам оказывают по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". С подробной информацией о реализации национальных проектов в Алтайском крае можно ознакомиться также в группах в "ВК", "Одноклассниках", Дзене и "Телеграме".
00:00:53 20-09-2025
Тагир, удвчи!
08:12:05 20-09-2025
Страшно далеки вы от народа с такими-то черевичками и кокошниками.
21:22:58 20-09-2025
то есть, никакой одежды, сколько-нибудь нужной людям, не будет? кокошники и черевички? может ZarУ и H&M умолять вернуться? там хоть ребенка можно было одеть, да и себе что-то прикупить