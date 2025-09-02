Коллекторы терроризируют семью уфимского бойца СВО из-за долга в 12 тысяч рублей

С неизвестного номера родителям начали поступать угрозы

02 сентября 2025, 15:27, ИА Амител

Плата по долгам / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

В Уфе семья военного, проходящего службу в зоне СВО, столкнулась с давлением коллекторов. Причиной стала задолженность в размере 12 тысяч рублей.

В конце июня Ильдар (имя изменено) вернулся из зоны боевых действий в отпуск для лечения после ранения, а уже 13 июля оформил заем на 9 тысяч рублей в МФО "ЗТЧ". Однако вновь отправившись на передовую, он не смог вернуть деньги, и сумма долга выросла до 12 тысяч. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

После этого его родители начали получать угрозы с неизвестного номера. Сообщения были написаны на искаженном русском и с использованием капслока, при этом автор обещал "поднять всех на уши". Отец Ильдара связался с МФО, где ему сообщили, что долг вскоре будет передан коллекторам и "тогда может стать хуже".

«При этом прояснить ситуацию с долгом в 12 тысяч вряд ли получится скоро – Ильдар почти не бывает на связи по понятным причинам», – сообщает канал.

Ранее сообщалось, что в Перми банк привлекли к ответственности за незаконное давление на вдову погибшего участника СВО. Кредитная организация получила штраф в размере 450 тысяч рублей.