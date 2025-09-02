Коллекторы терроризируют семью уфимского бойца СВО из-за долга в 12 тысяч рублей
С неизвестного номера родителям начали поступать угрозы
02 сентября 2025, 15:27, ИА Амител
В Уфе семья военного, проходящего службу в зоне СВО, столкнулась с давлением коллекторов. Причиной стала задолженность в размере 12 тысяч рублей.
В конце июня Ильдар (имя изменено) вернулся из зоны боевых действий в отпуск для лечения после ранения, а уже 13 июля оформил заем на 9 тысяч рублей в МФО "ЗТЧ". Однако вновь отправившись на передовую, он не смог вернуть деньги, и сумма долга выросла до 12 тысяч. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
После этого его родители начали получать угрозы с неизвестного номера. Сообщения были написаны на искаженном русском и с использованием капслока, при этом автор обещал "поднять всех на уши". Отец Ильдара связался с МФО, где ему сообщили, что долг вскоре будет передан коллекторам и "тогда может стать хуже".
«При этом прояснить ситуацию с долгом в 12 тысяч вряд ли получится скоро – Ильдар почти не бывает на связи по понятным причинам», – сообщает канал.
Ранее сообщалось, что в Перми банк привлекли к ответственности за незаконное давление на вдову погибшего участника СВО. Кредитная организация получила штраф в размере 450 тысяч рублей.
15:41:31 02-09-2025
Коллекторов, поймать, осудить, отправить на СВО с зарплатой в 12 тысяч
15:58:15 02-09-2025
Интересно, зачем бойцу сво брать займ в 9 тысяч, который он не может отдать? Какая-то дискриминация заработной платы участников сво. Тем более он за ранение получил выплаты
10:18:47 03-09-2025
Гость (15:58:15 02-09-2025) Интересно, зачем бойцу сво брать займ в 9 тысяч, который он ... Далеко не всем платят по 200 тысяч в месяц. А выплаты по ранению - так они не сразу приходят и автоматически они не начисляются; порой еще и побегать придется за ними; впрочем как выплаты по случаю гибели (смерти).
16:12:53 02-09-2025
если им там миллионами платят (из каждого утюга вещают) зачем заем в 9тр. и вообще долги нужно отдавать, а коллекторы что плохо себя ведут не правы
10:01:18 03-09-2025
Гость (16:12:53 02-09-2025) если им там миллионами платят (из каждого утюга вещают) за... Утюги, как и чинуши мягко сказать, врут не моргнув глазом.
16:13:05 02-09-2025
А вроде говорят платят там хорошо, а тут МФО и 9тыщ, что то не сходится....
17:15:57 02-09-2025
А я вообще не буду комментировать новость по существу, потому что слишком тонка грань между своим мнением и уголовным наказанием за него.
17:23:20 02-09-2025
Гость (17:15:57 02-09-2025) А я вообще не буду комментировать новость по существу, потом... Стопудово.. надо с оглядкой нынче писать))
17:38:49 02-09-2025
Гость (17:15:57 02-09-2025) А я вообще не буду комментировать новость по существу, потом... Супер комментарий! Мы с вами!
07:43:10 03-09-2025
Гость (17:15:57 02-09-2025) А я вообще не буду комментировать новость по существу, потом... Мыслепреступление , означающая преступное инакомыслие (любую мысль, жест или слово, не соответствующие идеологии государства Океания), которое карается смертью... Хе-хе, блин .