Пермский банк получил очень крупный штраф за давление на вдову погибшего бойца СВО

Женщине угрожали взломом дверей и арестом имущества

28 августа 2025, 15:22, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Перми банк привлекли к ответственности за незаконное давление на вдову погибшего участника СВО. Как сообщили в региональной ФССП, кредитная организация получила штраф в размере 450 тысяч рублей.

Женщина обратилась к приставам с заявлением, в котором рассказала о психологическом давлении со стороны сотрудников банка. Финансовая структура требовала вернуть долг ее погибшего супруга в сумме около 200 тысяч рублей.

«Один из работников, занимавшийся взысканием, представлялся судебным приставом, угрожал взломом дверей и арестом имущества, игнорируя тот факт, что заемщик погиб при исполнении служебных обязанностей», – рассказали в ведомстве.

Проверка подтвердила жалобы вдовы и выявила ряд нарушений. В частности, кредитная организация не прекратила обязательства по кредиту после гибели клиента.

Более того, сотрудники вводили женщину в заблуждение, распространяли ложные сведения о последствиях неуплаты и оказывали давление угрозами. После одного из таких звонков вдова испытала сильное эмоциональное потрясение и опасалась за безопасность своих несовершеннолетних детей.

По итогам разбирательства банк признали виновным в административном правонарушении и обязали выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге вдова бойца СВО и четверо детей остались без выплат, в произошедшее пришлось вмешиваться прокуратуре.