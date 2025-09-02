Команда "Росводоканал Барнаул" получила три призовых места на конкурсе профмастерства

Специалисты предприятия отличились в номинациях для водителей, слесарей и бригад по водопроводным сетям

02 сентября 2025, 14:25, ИА Амител

Петр Сорокин выполняет конкурсное задание / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Команда барнаульского водоканала вошла в число призеров межрегионального конкурса профмастерства. Специалисты предприятия завоевали три награды на состязании "Мастер-2025", которое прошло 26-27 августа в Оренбурге.

Дмитрий Михин занял второе место в номинации "Лучший водитель легкового автомобиля". Петр Сорокин получил третью позицию в номинации "Лучший слесарь по сетям канализации". Еще одно "бронзовое" место досталось бригаде по водопроводным сетям – в ее составе выступали Алексей Титов, Дмитрий Титов, Алексей Шмарев, Владимир Черников и Вячеслав Седельников.

XI Межрегиональный конкурс собрал почти 130 участников из десяти регионов России. Теоретическую часть провели на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики, а практические задания – на учебно-тренировочном полигоне "Росводоканал Оренбург".

Участники соревновались в восьми категориях: определяли лучшие бригады и лучших слесарей аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях, водителей грузового и легкового транспорта, а также лаборантов химанализа.

«Барнаульская команда продемонстрировала глубокие знания, умение слаженно работать и быстро принимать решения в непростых условиях. Наши специалисты в напряженной борьбе с опытнейшими соперниками показали отличные результаты и в очередной раз подтвердили свой высокий уровень профессионализма», – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Конкурс "Мастер-2025" в Оренбурге / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Конкурс "Мастер" проводят с 2010 года. Его задача – подчеркнуть значимость рабочих профессий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также выделить лучших специалистов отрасли. Команда из Барнаула участвует в нем регулярно и уже не раз завоевывала призовые места, подтверждая высокий уровень мастерства сотрудников.