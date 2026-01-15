Комиссия проверяет все роддома Кузбасса после гибели девяти младенцев

Экспертам комиссии предстоит проверить 14 медучреждений

Проверка роддома в Кузбассе / Фото: администрация правительства Кузбасса

В Кузбассе проверяют работу роддомов по поручению губернатора Ильи Середюка в связи с трагической гибелью девяти новорожденных в период январских праздников, сообщает администрация правительства региона.

«Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала», – сообщил глава области.

В состав комиссии вошли сотрудники регионального Минздрава, специалисты родильных домов высшего уровня. Они собираются проверить 12 родильных отделений и два перинатальных центра до 9 февраля.

Роддом в Прокопьевске комиссия уже посетила. О нарушениях не сообщалось. Тем временем в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, в родильном доме которой погибли младенцы, работает федеральная комиссия.

Напомним, по делу о массовой гибели новорожденных в январе 2026 года уже задержаны главный врач больницы Виталий Херасков и заведующий отделением реанимации Алексей Эмих. Им грозит до семи лет лишения свободы. Ситуацию взяла на контроль Генеральная прокуратура.

Также в распоряжении журналистов оказались диагнозы погибших детей – у многих была обнаружена инфекция.