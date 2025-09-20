Конфеты "Маска" сняли с продажи из-за опасного превышения дрожжей в пять раз

НОВОСТИПроисшествия

20 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

В Татарстане в магазине "Чижик" обнаружены конфеты "Маска" бренда "Красный Октябрь", не соответствующие нормам безопасности. Лабораторная экспертиза выявила почти пятикратное превышение допустимого уровня дрожжей в продукции, сообщает Shot.

Специалисты предупреждают, что избыток дрожжей может привести к нарушению микрофлоры кишечника, спровоцировать аллергические реакции и расстройства пищеварения, а также ослабить иммунитет. Употребление таких конфет повышает риск пищевого отравления.

Нарушение микробиологических показателей является серьезным отклонением от требований качества.

Гость

08:09:02 20-09-2025

Более менее нормальные конфеты...
И сразу опасные!?...
Чё то наверное совсем не так как написано!?

Иван

08:12:17 20-09-2025

На Красный октябрь наезд?

Musik

08:32:55 20-09-2025

Ходят слухи, что в колбосе обнаружены следовые каличиства МЯСА!!! Не уточняется чьего.

Иванна

10:00:23 20-09-2025

Давно пора, а какие были вкусные конфеты, сейчас пластилин и то лучше.

Musik

10:38:25 20-09-2025

Конфеты Маска делают на фабрике Маска. Илона.

Элен без ребят

12:59:52 20-09-2025

Красный Октябрь уже давно не торт

Гость

20:13:53 20-09-2025

Элен без ребят (12:59:52 20-09-2025) Красный Октябрь уже давно не торт... Как и Бабаевская, и Крупской, все рецептуру угробили, а какие конфеты и шоколад были, в Германию возили в подарок, т.к. там такого шоколада не было.

