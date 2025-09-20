Конфеты "Маска" сняли с продажи из-за опасного превышения дрожжей в пять раз
Избыток дрожжей может привести к нарушению микрофлоры кишечника
20 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
Конфеты / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
В Татарстане в магазине "Чижик" обнаружены конфеты "Маска" бренда "Красный Октябрь", не соответствующие нормам безопасности. Лабораторная экспертиза выявила почти пятикратное превышение допустимого уровня дрожжей в продукции, сообщает Shot.
Специалисты предупреждают, что избыток дрожжей может привести к нарушению микрофлоры кишечника, спровоцировать аллергические реакции и расстройства пищеварения, а также ослабить иммунитет. Употребление таких конфет повышает риск пищевого отравления.
Нарушение микробиологических показателей является серьезным отклонением от требований качества.
08:09:02 20-09-2025
Более менее нормальные конфеты...
И сразу опасные!?...
Чё то наверное совсем не так как написано!?
08:12:17 20-09-2025
На Красный октябрь наезд?
08:32:55 20-09-2025
Ходят слухи, что в колбосе обнаружены следовые каличиства МЯСА!!! Не уточняется чьего.
10:00:23 20-09-2025
Давно пора, а какие были вкусные конфеты, сейчас пластилин и то лучше.
10:38:25 20-09-2025
Конфеты Маска делают на фабрике Маска. Илона.
12:59:52 20-09-2025
Красный Октябрь уже давно не торт
20:13:53 20-09-2025
Элен без ребят (12:59:52 20-09-2025) Красный Октябрь уже давно не торт... Как и Бабаевская, и Крупской, все рецептуру угробили, а какие конфеты и шоколад были, в Германию возили в подарок, т.к. там такого шоколада не было.