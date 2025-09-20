Конфеты "Маска" сняли с продажи из-за опасного превышения дрожжей в пять раз

Избыток дрожжей может привести к нарушению микрофлоры кишечника

20 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Конфеты / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В Татарстане в магазине "Чижик" обнаружены конфеты "Маска" бренда "Красный Октябрь", не соответствующие нормам безопасности. Лабораторная экспертиза выявила почти пятикратное превышение допустимого уровня дрожжей в продукции, сообщает Shot.

Специалисты предупреждают, что избыток дрожжей может привести к нарушению микрофлоры кишечника, спровоцировать аллергические реакции и расстройства пищеварения, а также ослабить иммунитет. Употребление таких конфет повышает риск пищевого отравления.

Нарушение микробиологических показателей является серьезным отклонением от требований качества.