Приправу "Хмели-сунели" изъяли из продажи из-за опасных бактерий и плесени

Было обнаружено превышение допустимого уровня плесени в 21 раз

20 августа 2025, 17:40, ИА Амител

Специи на столе / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat
Специи на столе / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat

Российская приправа "Хмели-сунели" торговой марки "Приправыч" запрещена к ввозу и реализации на территории Белоруссии, после того как лабораторные испытания выявили в продукции критические нарушения норм безопасности, сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Согласно официальным данным Госстандарта республики, в пробах специи, отобранных в магазинах страны, было обнаружено превышение допустимого уровня плесени в 21 раз, а также наличие кишечной палочки (колиформных бактерий).

Такое сочетание патогенов представляет серьезную угрозу для здоровья потребителей и может привести к тяжелым пищевым отравлениям.

В связи с этим в стране вводится полный запрет на ввоз и продажу данной продукции. Представители торговой марки "Приправыч" пока не прокомментировали ситуацию. 

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:47:15 20-08-2025

не из турции?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:06 20-08-2025

Хмели сумели...а мы здесь как , переварим ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:26:33 20-08-2025

Гость (19:35:06 20-08-2025) Хмели сумели...а мы здесь как , переварим ?... Там следят за продуктами, помнится алтайскую гречку не разрешили ввозить и не помню что-то еще из АК.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:25:18 21-08-2025

да ? только сейчасзаметили...? ну надо сказать не только лишь в ней плесень и вонь из приправ

  0 Нравится
Ответить
