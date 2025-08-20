Приправу "Хмели-сунели" изъяли из продажи из-за опасных бактерий и плесени

Было обнаружено превышение допустимого уровня плесени в 21 раз

20 августа 2025, 17:40, ИА Амител

Специи на столе / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat

Российская приправа "Хмели-сунели" торговой марки "Приправыч" запрещена к ввозу и реализации на территории Белоруссии, после того как лабораторные испытания выявили в продукции критические нарушения норм безопасности, сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Согласно официальным данным Госстандарта республики, в пробах специи, отобранных в магазинах страны, было обнаружено превышение допустимого уровня плесени в 21 раз, а также наличие кишечной палочки (колиформных бактерий).

Такое сочетание патогенов представляет серьезную угрозу для здоровья потребителей и может привести к тяжелым пищевым отравлениям.

В связи с этим в стране вводится полный запрет на ввоз и продажу данной продукции. Представители торговой марки "Приправыч" пока не прокомментировали ситуацию.