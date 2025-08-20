Приправу "Хмели-сунели" изъяли из продажи из-за опасных бактерий и плесени
Было обнаружено превышение допустимого уровня плесени в 21 раз
20 августа 2025, 17:40, ИА Амител
Российская приправа "Хмели-сунели" торговой марки "Приправыч" запрещена к ввозу и реализации на территории Белоруссии, после того как лабораторные испытания выявили в продукции критические нарушения норм безопасности, сообщили в пресс-службе Госстандарта.
Согласно официальным данным Госстандарта республики, в пробах специи, отобранных в магазинах страны, было обнаружено превышение допустимого уровня плесени в 21 раз, а также наличие кишечной палочки (колиформных бактерий).
Такое сочетание патогенов представляет серьезную угрозу для здоровья потребителей и может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
В связи с этим в стране вводится полный запрет на ввоз и продажу данной продукции. Представители торговой марки "Приправыч" пока не прокомментировали ситуацию.
17:47:15 20-08-2025
не из турции?
19:35:06 20-08-2025
Хмели сумели...а мы здесь как , переварим ?
22:26:33 20-08-2025
Гость (19:35:06 20-08-2025) Хмели сумели...а мы здесь как , переварим ?... Там следят за продуктами, помнится алтайскую гречку не разрешили ввозить и не помню что-то еще из АК.
00:25:18 21-08-2025
да ? только сейчасзаметили...? ну надо сказать не только лишь в ней плесень и вонь из приправ